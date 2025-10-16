Gabon: Le Président de la République s'entretient avec le Président-directeur général du Groupe Schiba Côte d'Ivoire

Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour en audience Monsieur Soro Nidjabedjan, Président-directeur général du Groupe Schiba Côte d'Ivoire, à la tête d'une délégation d'entrepreneurs ivoiriens.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud, et visait à explorer des opportunités de partenariat dans des secteurs stratégiques pour le développement du Gabon.

Au cours des échanges, le Groupe Schiba a présenté son expertise dans la réalisation d'infrastructures routières, en écho à la vision du Chef de l'État qui souhaite accélérer la modernisation du réseau routier national, en particulier dans les zones rurales.

Les discussions ont également porté sur des projets de développement agro-industriel, notamment la production d'huile de palme et l'installation d'une unité de fabrication de cartons. Ces initiatives témoignent de la volonté partagée d'intensifier la coopération économique entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, au bénéfice mutuel des deux pays.