Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 octobre 2025

revue de presse

L'Union Africaine suspend Madagascar après la prise de pouvoir de Randrianirina

Le colonel Michaël Randrianirina, commandant d’une unité d’élite de l’armée malgache, sera investi président ce vendredi 17 octobre, a annoncé mercredi l’état-major.

Le nouvel homme fort du pays, qui rejette le terme de « coup d’État » et parle d’une « prise de responsabilité », promet l’organisation d’élections dans un délai de dix-huit à vingt-quatre mois, ainsi qu’un processus de consultation pour désigner rapidement un Premier ministre.

L’Union africaine, en revanche, a condamné fermement ce changement anticonstitutionnel et suspendu Madagascar de toutes ses instances et activités, jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel. Elle exhorte les forces armées à se retirer de la vie politique. (Source Africanews)

Odinga : Le Kenya décrète sept jours de deuil national

Le président William Ruto a rendu hommage à l’ancien Premier ministre Raila Odinga, décédé mercredi dans un hôpital en Inde à l’âge de 80 ans, avant de décréter sept jours de deuil national en sa mémoire.

Le Kenya a décrété un deuil de sept jours, suite au décès de son ancien président. Fils de Jaramogi Oginga Odinga, l’un des pères de l’indépendance du Kenya et ancien vice-président sous Jomo Kenyatta dans les années 1960, Raila Odinga a marqué de son empreinte plusieurs décennies de vie politique dans ce pays d’Afrique de l’Est.

Dans une allocution prononcée peu après l’annonce du décès, survenu à la suite d’un arrêt cardiaque, le président Ruto a salué « un homme dont la volonté, le leadership et la vision ont façonné notre pays ». (Source Apanews)

Lesotho : 5 millions USD de la FAO pour améliorer la sécurité alimentaire

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a alloué un financement de 5 millions de dollars US au Lesotho pour soutenir la sécurité alimentaire et la transformation agricole. Ce programme, salué par Sa Majesté le Roi Letsie III, vise à renforcer les systèmes agroalimentaires, améliorer la productivité et promouvoir le développement rural durable.

La FAO réaffirme son engagement à accompagner les efforts du Lesotho pour des systèmes alimentaires résilients. Le Roi Letsie III, Ambassadeur spécial de la FAO pour la nutrition, a exprimé sa gratitude pour ce partenariat continu, soulignant le rôle crucial de l’organisation dans l’atteinte des objectifs nationaux pour un avenir alimentaire sûr et prospère, et insistant sur le lien entre agriculture et santé publique. (Source Africa 24)

Congo-Kinshasa : Joseph Kabila à la tête d'une nouvelle plateforme politique

Le conclave des forces politiques et sociales sur l’avenir du pays, convoqué à Nairobi au Kenya par l’ancien Président de la République, Joseph Kabila, a mis en place mercredi 15 octobre 2025 une nouvelle plateforme politique dénommée : « le Mouvement sauvons la République démocratique du Congo ».

Selon des sources locales, à l’issue des travaux, les participants ont désigné Joseph Kabila comme président de ce mouvement.

D’après la déclaration finale de ce conclave publiée ce mercredi, l’objectif de ce mouvement est de mener des actions en vue de mettre fin à la dictature et restaurer l’autorité de l’Etat. (Source Radio Okapi)

Russie-Afrique : Un forum stratégique à Moscou pour redessiner les alliances économiques du Sud global

Moscou accueille du 16 au 20 octobre un forum économique Russie-Afrique décisif, dans un contexte géopolitique tendu et de recomposition des partenariats Sud-Sud.

À l’heure où les équilibres mondiaux basculent, la Russie entend renforcer son ancrage en Afrique à travers un événement phare : le forum économique Russie-Afrique, qui se tient à Moscou du 16 au 20 octobre. Porté par le Kremlin et des acteurs économiques russes, ce sommet ambitionne de transformer les relations russo-africaines en leviers concrets d’investissements, de coopération sécuritaire, et de codéveloppement technologique.

« L’Afrique est une priorité stratégique pour la Russie dans la construction d’un ordre mondial multipolaire », déclarait Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, lors du dernier sommet de Saint-Pétersbourg. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Mondial 2026 : Les qualifiés africains connus

La phase de qualification a rendu son verdict ce mardi (14.10.2025) en Afrique. Les neuf qualifiés directs et les quatre barragistes sont désormais connus.

Parmi ces neuf qualifiés directs, certains sont des habitués : le Maroc et la Tunisie en sont à leur 7e participation. L'Algérie et le Ghana prendront part à leur 5e Coupe du monde.

D'autres font leur retour : l'Afrique du Sud (4 participations), la Côte d'Ivoire (4e fois), ainsi que l'Egypte. Le Cap-Vert est le seul pays qui, en revanche, fera sa première expérience mondiale : "Un moment inoubliable dans l'histoire du pays", a précisé le défenseur capverdien Roberto Lopes. (Source Deutsche Welle)

Législatives 2025 au Gabon : 30 femmes élues, 8 de plus que lors de la 13ᵉ législature

La reconfiguration de l’Assemblée nationale, tant attendue depuis le lancement du processus électoral, est désormais effective. Au terme du second tour des législatives tenu le 11 octobre 2025, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), formation politique portée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, a confirmé son hégémonie.

Le parti présidentiel s’impose largement avec 102 sièges, loin devant le Parti démocratique gabonais (PDG), qui en décroche 16. Dans cette recomposition politique, la représentation féminine se distingue également, soit 30 femmes qui ont d’ores et déjà été élues, sur un total de 145 sièges, soit 8 de plus que lors de la 13ᵉ législature. (Source GabonMediaTime)

En Tunisie, les habitants de Gabès mobilisés pour la fermeture d'un complexe chimique polluant

Plusieurs milliers d'habitants de Gabès, dans le sud de la Tunisie, ont manifesté mercredi pour réclamer la fermeture d'un complexe chimique après des dizaines de cas d'intoxication ces dernières semaines.

"Nous voulons respirer." Alors que des dizaines de cas d'intoxication ont été détectés ces dernières semaines à Gabès, plusieurs milliers d'habitants de cette ville du sud de la Tunisie ont manifesté mercredi 15 octobre pour réclamer la fermeture d'un complexe chimique polluant.

Une fois le cortège arrivé à proximité de l'immense usine du Groupe chimique tunisien (GCT, entreprise publique), la police a tiré de grandes quantités de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, dégageant une fumée âcre. (Source France 24)

Le Maroc en finale de la Coupe du monde U20

L’équipe nationale de football du Maroc des moins de 20 ans s’est qualifiée en finale de la Coupe du monde de la catégorie au Chili, après avoir éliminé, en demi-finale, la France sur le score de 5 tirs à 4. Les deux équipes ont fait match nul 1-1, à l’issue du temps réglementaire et de la prolongation.

Les Lions de l’Atlas affronteront, dimanche, en finale, le vainqueur de la deuxième demi-finale entre l’Argentine et la Colombie. Le match pour la troisième place est prévu, samedi. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Soudan du Sud : Au cœur de l’opacité du ministère du Pétrole

Dernièrement, plus de 25 cargaisons pétrolières représentant des centaines de millions de dollars se sont évaporées dans un brouillard financier. Le ministère des Finances n’a plus accès aux informations sur les exportations. La Banque centrale ignore combien d’argent entre réellement dans les caisses.

Et au Soudan du Sud, un pays où le pétrole génère 85 à 90% des revenus, plus personne ne semble contrôler le secteur le plus stratégique de l’économie. « Jamais dans la jeune histoire du pays le ministère du Pétrole n’a été aussi puissant et capable de s’affranchir de toute gouvernance, supervision ou autorité », confie un haut fonctionnaire sous anonymat. (Source Afrik.com)