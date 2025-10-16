Addis Ababa — L'Éthiopie s'est engagée dans un processus de transformation visant à mettre en place une économie résiliente au changement climatique, démontrant ainsi ce qu'il est possible de réaliser lorsque la volonté politique s'accompagne d'actions concrètes, a déclaré le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime.

La 4e Semaine africaine de la mobilité électrique (AEW2025) se déroule actuellement à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) à Addis-Abeba.

S'exprimant à cette occasion, le ministre des Transports et de la Logistique a déclaré que l'Éthiopie s'était engagée dans un processus de transformation visant à mettre en place une économie résiliente au changement climatique sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed.

L'approche du pays reconnaît que l'action climatique n'est pas un impératif environnemental, mais une opportunité économique sans précédent, a-t-il précisé.

À cet égard, M. Alemu a souligné que l'Éthiopie a planté 48 milliards d'arbres au cours des six dernières années dans le cadre de son initiative Green Legacy, qui a eu un impact significatif sur la restauration des écosystèmes et la sécurité alimentaire.

Selon lui, 98 % de l'énergie de l'Éthiopie est produite à partir de ressources renouvelables telles que l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire.

À lui seul, le GERD récemment inauguré produit plus de 5 000 mégawatts d'énergie propre, a ajouté le ministre.

Pour lui, la transition verte du pays représente l'une des démonstrations les plus visibles et les plus percutantes de sa stratégie climatique.

« Les progrès que nous avons accomplis aujourd'hui démontrent ce qu'il est possible de réaliser lorsque la volonté politique s'accompagne d'actions concrètes », a souligné M. Alemu.

Warren Ondanje, directeur général de l'Africa E-Mobility Alliance, a insisté sur la nécessité d'accélérer les efforts visant à connecter le continent grâce aux ressources énergétiques renouvelables.

L'Africa E-Mobility Week est une plateforme qui rassemble les parties prenantes concernées afin de discuter des solutions aux défis auxquels l'Afrique est confrontée en matière de transport, d'énergie et d'environnement, a-t-il déclaré.

Cet événement a réuni des décideurs politiques, des investisseurs, des innovateurs et des leaders industriels de toute l'Afrique afin d'accélérer la transition vers des systèmes de transport durables et zéro émission, a-t-on appris.

L'Africa E-Mobility Week 2025 sert de point de contrôle continental, alignant les efforts régionaux et nationaux en vue d'une transition électrique juste et accélérée.