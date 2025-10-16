Burkina Faso: Plusieurs journalistes interpellés en début de semaine relâchés

Au Burkina Faso, plusieurs journalistes qui avaient été interpellés en début de semaine ont été relâchés mardi 14 et mercredi 15 octobre. Les journalistes de l'Observateur Paalga, du journal le Pays et d'Aujourd'hui au Faso ont regagné leur domicile. Ils avaient été emmenés par des hommes qui s'étaient présentés comme des agents de l'ex-Agence nationale du renseignement. Les raisons de leur interpellation ne sont toujours pas connues

Au Burkina Faso, Michel Nana, le rédacteur en chef adjoint du journal le Pays, a été libéré mardi soir. Le directeur des rédactions de l'Observateur Paalga, Ousseini Ilboudo, a retrouvé sa famille ce mercredi en fin de matinée, en même temps que Dieudonné Zoungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.

La directrice de publication et le directeur de la rédaction du quotidien d'état Sidwaya dont l'interpellation n'avait pas été médiatisée, ont également été relâchés.

Tous ces journalistes avaient été emmenés par des individus se présentant comme membres de l'ex-Agence nationale du renseignement en début de semaine. Les motifs de leur interpellation restent pour l'heure inconnus.

Selon plusieurs sources, les responsables de deux journaux en ligne, Abdou Zouré de Faso7 et Lamine Traoré de Burkina Yawana, restent encore entre les mains de l'ex-Agence nationale du renseignement.

À la liste des magistrats et avocats également emmenés ces derniers jours s'ajoute par ailleurs Moussa Dianda, substitut du procureur général près la Cour d'Appel de Ouagadougou, enlevé dans la soirée du 13 octobre.