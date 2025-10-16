Kenya: À Nairobi, les partisans de Raila Odinga saluent son héritage politique après son décès

Raila Odinga, figure politique au Kenya, est décédé mercredi 15 octobre à 80 ans d'un arrêt cardiaque en Inde où il recevait des soins médicaux. Militant pour le multipartisme, député, Premier ministre et opposant historique, il a marqué la scène politique kényane. À Nairobi, ses partisans ont salué son héritage.

Dans les rues du quartier populaire de Kibera à Nairobi, les habitants sont en deuil. La majorité des magasins ont fermé. Certains suivent les informations devant les postes de télévision. Raila Odinga y a été élu député pendant deux décennies. Ses partisans y sont restés nombreux à l'image de Meryam et Elijah. « C'est très triste. Nous avons perdu une belle personne. J'ai l'impression de revivre le décès de mon père car il était comme un père pour tous les Kényans », explique Meryam.

« Raila Odinga a été un modèle pour la démocratie au Kenya et en Afrique plus généralement. Il s'est battu pendant de longues années pour les droits des Kényans. Ce militantisme lui a même valu d'être emprisonné, notamment pour sa lutte pour le multipartisme au Kenya. C'est donc une triste nouvelle et nous lui souhaitons de reposer en paix », ajoute Elijah.

« C'était un homme du peuple »

Cinq fois candidat à l'élection présidentielle sans succès, Raila Odinga a contesté les résultats à chaque fois. En 2007, plus de 1 000 personnes ont perdu la vie suite aux émeutes post-électorales. Un accord avait finalement été conclu et Raila Odinga était devenu Premier ministre.

À 28 ans, Norbert dit avoir toujours voté pour lui, malgré les défaites. « C'était un homme du peuple. Il était aimé. Il s'est battu pour le pays. Je suis très attristé de l'avoir perdu. J'espère qu'une statue à son effigie va être construite et que l'on pourra avoir une journée nationale en son hommage », espère-t-il.

Le président William Ruto a déclaré sept jours de deuil national. Il a dit regretter la perte d'un « géant de la démocratie » et « d'un intrépide combattant ».