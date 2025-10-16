Madagascar: Le colonel Randrianirina prêtera serment comme président ce vendredi

À Madagascar, les militaires assoient leur nouveau pouvoir deux jours après leur déclaration devant le palais présidentiel d'Ambohitsorohitra. Le colonel Randrianirina prêtera serment ce vendredi comme président de la refondation de la République de Madagascar, indique un communiqué signé de sa main et diffusé mercredi 15 octobre dans la soirée sur la page Facebook de la télévision nationale malagasy. La cérémonie doit se tenir à Antananarivo.

Le colonel Randrianirina prêtera serment en qualité de président de la refondation de la République de Madagascar ce vendredi au Palais d'État d'Ambohidahy, siège de la Haute Cour constitutionnelle, rapporte notre correspondant à Antananarivo, Guilhem Fabry. Le nouvel homme fort de la Grande Île avait pourtant annoncé dissoudre cette institution mardi après-midi lors de sa prise de pouvoir, avant que celle-ci, dans une décision publiée une heure plus tard, ne l'invite à exercer les fonctions de chef de l'État.

Changement de ton dans le communiqué signé par le colonel Randrianirina publié mercredi soir : le nouveau Conseil présidentiel se conforme à la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Peu d'informations ont encore filtré sur l'audience solennelle de prestation de serment qui s'y tiendra vendredi. Tout juste sait-on qu'elle se déroulera dans « un esprit de sobriété ». En 2023, Andry Rajoelina avait lui choisi le stade de Mahamasina et ses 40 000 spectateurs pour prêter serment après sa réélection.

Pour nous, il est essentiel d'avoir un gouvernement accepté par tous avec un Premier ministre qui correspondrait aux critères que l'on aurait établis ensemble.

Une ex-magistrate pour représenter Madagascar au sein des instances internationales

Mercredi soir, on a également appris que la juriste et ex-magistrate exilée en France, Fanirisoa Ernaivo venait d'être mandatée par le Conseil national pour la défense de la transition, une toute nouvelle institution, pour représenter Madagascar au sein des instances internationales afin de mener les démarches de suivi judiciaire international relatif aux affaires impliquant notamment le puissant l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga, rapporte notre correspondante à Antananarivo Sarah Tétaud.