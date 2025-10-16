Afrique de l'Ouest: Le pays en finale du tournoi des moins de 17 ans de l'UFOA/A

Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Sénégal s'est qualifiée pour la finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A), mercredi, en battant celle de la Guinée-Bissau, 4-0.

Les buts sénégalais ont été marqués par Souleymane Commissaire Faye, Maguette Niang, Yamar Ndiaye et Mahamet Ba.

Le tournoi de l'UFOA/ A des moins de 17 se déroule à Bamako, au Mali.

Les Lions vont affronter en finale le Mali ou la Guinée, qui s'affrontent pour le compte de la seconde demi-finale de cette compétition remportée trois fois par le Sénégal (2018, 2021 et 2024).

Le Sénégal, en se qualifiant pour la finale du tournoi de l'UFOA/A des moins de 17 ans, obtient en même temps son ticket pour la Coupe d'Afrique de la catégorie, prévue en 2026.