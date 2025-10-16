Afrique de l'Ouest: Le pays en finale du tournoi des moins de 17 ans de l'UFOA/A

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Sénégal s'est qualifiée pour la finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A), mercredi, en battant celle de la Guinée-Bissau, 4-0.

Les buts sénégalais ont été marqués par Souleymane Commissaire Faye, Maguette Niang, Yamar Ndiaye et Mahamet Ba.

Le tournoi de l'UFOA/ A des moins de 17 se déroule à Bamako, au Mali.

Les Lions vont affronter en finale le Mali ou la Guinée, qui s'affrontent pour le compte de la seconde demi-finale de cette compétition remportée trois fois par le Sénégal (2018, 2021 et 2024).

Le Sénégal, en se qualifiant pour la finale du tournoi de l'UFOA/A des moins de 17 ans, obtient en même temps son ticket pour la Coupe d'Afrique de la catégorie, prévue en 2026.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.