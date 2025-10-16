Sénégal: Fourneaux Diambar - Du matériel de transport et de production remis à des acteurs de Ziguinchor

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Dix-sept bénéficiaires de la région de Ziguinchor ont reçu, mardi, du matériel composé de tricycles et d'agrafeuses, dans le cadre du programme "Fourneau Diambar", une solution écologique visant à lutter contre la déforestation, a constaté l'APS.

Cette initiative est soutenue par des partenaires européens dont la coopération allemande (GIZ), en collaboration avec Enda Énergie et la Chambre des métiers de Ziguinchor.

"Ces équipements vont considérablement faciliter le transport des foyers améliorés, une solution écologique visant à lutter contre la déforestation ", a déclaré le président de la Chambre des métiers de Ziguinchor, Mamadou Diédhiou, lors de la cérémonie de réception.

M. Diédhiou a insisté sur l'importance d'une bonne gestion de ces équipements, qu'il a qualifiés de "bijoux" afin de garantir la pérennité du projet.

Chaque bénéficiaire a reçu un tricycle pour le transport, ainsi que des agrafeuses fournies par des artisans locaux pour la fabrication des foyers améliorés, a-t-il précisé.

"Le problème du transport a été un obstacle majeur à la distribution de ces foyers. Plusieurs d'entre eux ont été endommagés, faute de moyens de transport adéquats ", a souligné le chef du bureau régional d'Enda Énergie à Ziguinchor, Sidi Diabang.

Il a salué la réactivité des bailleurs, qui ont répondu favorablement à cette doléance exprimée par les acteurs de la filière.

"L'investissement global, y compris les accessoires tels que les casques et l'assurance, représente un appui conséquent pour les bénéficiaires ", a-t-il ajouté.

"Ces tricycles vont nous permettre de réduire les coûts de transport et d'améliorer la commercialisation des foyers. Nous comptons également les utiliser pour d'autres activités génératrices de revenus, afin de renforcer notre autonomie économique ", a témoigné Maïmouna Tendeng Ndiaye, l'une des bénéficiaires.

