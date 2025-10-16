Sénégal: Saint Louis - Des techniciens de la chaîne de valeur riz formés à la gestion des semences

Saint-Louis — Vingt-cinq techniciens issus de la zone d'intervention du Projet de développement des chaînes de valeur riz-Sénégal (PDCVR) ont bénéficié, durant trois jours (13 au 15 octobre), d'une formation en gestion de la semence, son contrôle, son analyse et son stockage notamment, a constaté l'APS.

"Cette formation est une étape clé dans la mise en oeuvre de la souveraineté alimentaire, car on ne peut pas parler de productivité sans renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la filière semencière", a déclaré Serigne Mountakha Diarra, chef d'antenne Nord du projet.

Intervenant à l'issue de cette session de formation, M. Diarra a rappelé que les bénéficiaires venaient de structures nationales comme la Société d'aménagement des terres du Delta et de la Falémé (SAED), la Société de développement agricole et industriel (SODAGRI), la Direction régionale du développement rural (DRDR) et l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR).

Il a insisté sur le fait que les participants ont été formés à plusieurs aspects techniques : législation semencière (nationale et régionale), contrôle qualité au champ et en laboratoire, certification, stockage et gestion des semences.

Selon Badara Guèye, responsable de la station Sahel d'AfricaRice à Ndiaye, "la semence est un intrant sensible soumis à des normes strictes et il est indispensable d'harmoniser les pratiques de production et de gestion sur l'ensemble du territoire".

Il a ajouté que le volet éthique dans l'évaluation et le suivi de la qualité des semences, quelle que soit la région, est une nécessité.

Ndongo Loum, responsable de programme à la délégation de Dagana de la SAED, a, pour sa part, rappelé que cette formation s'inscrit dans la politique de sa structure axée sur la reconstitution du capital semencier du pays.

Il est attendu de cette formation, souligne une note remise à la presse, que les participants soient outillés, entre autres, dans les domaines de la réglementation et de la législation semencière, dans la compréhension des procédures de contrôle au champ des semences, et dans la connaissance du processus de certification avec les techniques standardisées d'analyse.

Les participants viennent de neuf régions : les trois régions de la Casamance (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou), la vallée du fleuve Sénégal (Saint-Louis, Matam, Bakel) et la zone centre (Fatick, Thiès, Kaolack).

Organisée avec l'appui de la Banque Islamique de Développement (BID) et en collaboration avec AfricaRice, cette formation s'inscrit dans cadre du programme Reverse Linkage du Projet de développement des chaînes de valeur riz (PDCVR).