Sénégal: Un appui de 1, 5 million du conseil départemental à la participation sénégalaise à la Semaine Tripartite

Le conseil départemental de Kédougou a débloqué 1,5 million de francs CFA pour soutenir la participation des jeunes de cette collectivité territoriale du Sud-Est du pays à la Semaine tripartite prévue du 24 au 31 décembre en Guinée, a appris l'APS du bureau exécutif de la Tripartie de Kédougou.

"Cette Semaine tripartite constitue une rencontre entre les jeunes du Sénégal, du Mali et de la Guinée autour d'activités culturelles, artistiques et sportives. C'est une manière de renforcer l'intégration entre les trois pays de la sous-région", a expliqué Ousmane Ba, le président du bureau exécutif de la Tripartite de Kédougou.

Il s'exprimait lors de la remise symbolique d'enveloppes au bureau exécutif de la Tripartie de Kédougou et à l'Association des minorités ethniques (AME). La cérémonie a été présidée par le président du conseil départemental de Kédougou, Mamadou Saliou Sow.

Ousmane Ba Alias Bakéba a remercié le conseil départemental de Kédougou pour ce soutien symbolique dans la cadre de la Tripartite qui va raffermir les relations de bon voisinage entre les trois pays.

"Nous disons vraiment un grand merci au conseil départemental de Kédougou qui a réagi très rapidement à notre demande", a-t-il souligné, invitant les partenaires et les autres collectivités territoriales de la région à suivre l'exemple du conseil départemental de Kédougou afin de permettre à la délégation sénégalaise de participer à la prochaine Tripartite.

"Nous invitons toutes les collectivités territoriales de la région de Kédougou et nos partenaires à nous aider parce que c'est une rencontre sous-régionale qui va regrouper nos trois villes frontalières à savoir Kédougou, Maali et Kéniaba pour communier ensemble à travers des activités artistiques et culturelles", a-t-il plaidé.

Le président du conseil départemental Kédougou a fait part de son engagement à accompagner la semaine de la tripartite qu'il présente comme un grand rendez-vous culturel sous-régionale.

"Nous allons continuer à soutenir la Tripartite et la délégation sénégalaise qui va représenter le Sénégal à la sous-préfecture de Maali en Guinée Conakry dans de bonnes conditions", a assuré M. Sow.

Il a rappelé que le conseil départemental avait également soutenu l'Association des minorités ethniques (AME) à hauteur 1 million 500 francs pour la tenue de son festival prévu le 17 au 19 octobre à Kédougou.

"Nous avons tenu aussi à accompagner l'AME pour l'organisation de son festival des minorités ethniques prévu en fin de semaine. C'est un grand rendez culturel très riche des Bedik, Bassari, Dialonké et Coniagui", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que sept clubs de football ont également reçu un accompagnement à titre symbolique pour les aider à se préparer pour la prochaine ligue régionale et nationale du Sénégal.

La préfecture de Maali en République de Guinée Conakry va abriter la treizième édition de la semaine tripartite, selon le Bureau exécutif de Kédougou.