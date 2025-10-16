Sénégal: Plaidoyer pour un meilleur suivi des projets communautaires à 'fort impact local'

Galoya (Podor) — Le sous-préfet de l'arrondissement de Saldé, dans le département de Podor (nord), Fodé Kaba Ndaw, a plaidé pour un meilleur suivi des projets communautaires à "fort impact local" afin de garantir la durabilité et l'efficacité de ces initiatives destinées à améliorer les conditions de vie des populations.

"Il ne sert à rien de faire un projet pour faire un projet. Il faut un meilleur suivi des projets mis en place afin de répondre à des problématiques concrètes vécues par les populations. Cela permettra de garantir la durabilité et l'efficacité d'initiatives pareilles", a dit l'autorité administrative.

M. Ndaw a démarré mardi, une tournée économique de suivi et d'évaluation des projets communautaires dans plusieurs villages de l'arrondissement, financés par l'Union de Galoya, une commune de Saldé, dans le cadre de la mise en oeuvre et l'amélioration des projets à fort impact local.

La délégation a visité des exploitations familiales des localités de Diam Boury, Thilouki, Boguel, Mbolo Aly, Diaba et Galoya

Selon lui, cette tournée économique s'inscrit dans une dynamique de gouvernance de proximité, attentive aux besoins du terrain et déterminée à renforcer l'impact des projets sur le quotidien des communautés locales.

"Nous avons vu un modèle original qui tourne autour de quatre volets que sont l'arboriculture, le maraîchage, le jardinage et l'élevage. Le but est de voir, sur le terrain, les réalisations qui ont été faites, mais aussi de recueillir les témoignages des populations pour voir si l'effet attendu du projet a été atteint", a souligné M. Ndaw.

Le maire de la commune de Mbolo Birane, Mamadou Mbaye, le coordonnateur de l'Union de Galoya, Aboubackry Diop, et la représentante de l'ONG CONEMUND, ont pris part à la tournée.

Le sous-préfet a félicité les femmes gestionnaires de la majorité des exploitations visitées, soulignant que la quasi-totalité de celles-ci sont dirigées par des femmes disposant de titres fonciers dûment approuvés.

Outre les projets visités, la tournée a permis de mettre en lumière certains blocages, notamment, des projets qui sont à l'arrêt comme à Thilouki et recueillir des doléances relatives à l'accès à l'eau et à la terre.

Le sous-préfet a recommandé l'adoption de solutions d'irrigation gravitaire, plus économiques, plaidant pour "une meilleure coordination entre l'administration, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers".

"Nous avons le souhait de mettre en place un cadre de concertation inter-acteurs, réunissant les services techniques de l'Etat, les élus locaux et les partenaires afin de suivre régulièrement l'évolution des projets et de lever les obstacles identifiés", a fait savoir Fodé Kaba Ndaw.

Concernant l'accès des femmes à la terre, souvent source de tensions dans d'autres régions, Fodé Kaba Ndaw a salué l'exemple de la commune de Mbolo Birane où les délibérations foncières en faveur des femmes sont désormais une réalité.