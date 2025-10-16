Angola: Petro invaincu en Coupe des clubs champions de handball

14 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Luanda — Invaincu, Petro de Luanda a battu le FAP du Cameroun, 36-23, ce mardi lors de la deuxième journée du groupe B de la 46e édition de la Coupe des clubs champions seniors féminins de handball, qui se déroule au Maroc.

L'équipe, emmenée par le sélectionneur Luís Chaves, menait déjà 19-9 à la mi-temps. La capitaine angolaise Vilma Nenganga a été élue meilleure joueuse (MVP) de la rencontre. Grâce à cette victoire, Petro mène la compétition avec quatre points.

Les champions en titre affronteront à nouveau l'Africa Sport de Abidjan (Côte d'Ivoire) mercredi à 17h pour conclure la phase régulière. Lors de leur premier match dimanche, les « Tricolores » angolaises ont battu Flowers du Bénin, 43-21.

