Afrique: L'Angola, acteur clé de la résolution des conflits dans le continent

Luanda — Fort de son expérience acquise pendant la guerre civile, l'Angola est aujourd'hui un acteur incontournable de la résolution des conflits en Afrique, a déclaré ce mercredi le Président de la République, João Lourenço.

S'exprimant à l'ouverture de l'année parlementaire 2025/2026, le Chef de l'État angolais a souligné que le pays propose une doctrine de paix et de réconciliation nationale post-conflit.

L'homme politique a évoqué les deux élections de l'Angola en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ses quatre mandats au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que sa participation à de multiples missions et son leadership dans plusieurs initiatives de médiation.

João Lourenço a également évoqué l'organisation de la Biennale de Luanda pour la culture de la paix et de la non-violence, « dont la reconnaissance a fait de notre pays un champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, une étape cruciale qui fait la fierté de tout patriote ».

En matière de politique étrangère, le Président angolais a de nouveau plaidé pour la levée de l'embargo économique contre Cuba, la pleine souveraineté du peuple du Sahara occidental et la solution à deux États comme conditions d'une résolution définitive du conflit israélo-palestinien, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies.

João Lourenço a souligné que ce même idéal guide la position de l'Angola concernant le conflit russo-ukrainien, appelant au respect de la Charte des Nations Unies et du droit international.

À cet égard, le Chef de l'État a plaidé pour une solution pacifique et négociée éliminant le recours à la force militaire et la logique de la loi du plus fort.

Dans son discours de plus de trois heures, l'homme d'État a reconnu que les critères obsolètes de représentation géopolitique, qui garantissent une représentation juste et équilibrée dans le monde d'aujourd'hui, continuent, entre autres, de motiver l'Afrique à faire entendre sa voix sur la scène internationale en faveur de réformes profondes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Président a souligné que cet objectif implique d'accorder au continent africain au moins deux sièges parmi les membres permanents de plein droit.

Il a réaffirmé que l'Afrique demeure la priorité de la politique étrangère de l'Angola, soulignant la position unique du pays en assumant, pour la première fois de son histoire, la présidence pro-temporaire de l'Union africaine. « Cet accomplissement nous remplit de fierté patriotique car il constitue l'une de nos plus grandes réussites diplomatiques, mais qui accroît également notre responsabilité envers le continent africain. », a précisé de dirigeant.