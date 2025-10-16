Sénégal: Plus de 150 exposants attendus à la Foire régionale de l'artisanat

Du 1er au 10 novembre, Tambacounda abritera la 6e édition de la Foire régionale de l'artisanat (Frata). L'événement, organisé par la Chambre de métiers, réunira plus de 150 exposants, voire davantage, selon son président Abdoulaye Sarr : « Nous avions prévu 150 participants, mais les demandes continuent d'affluer ».

Chaque stand abritera deux exposants. Les frais de location sont fixés à 20 000 FCFA pour les artisans de la région affiliés à la Chambre et 25 000 FCFA pour ceux venant d'autres régions ou pays voisins. Les participants présenteront une large variété de produits artisanaux et transformés, reflet du savoir-faire local.

Lors du Comité régional de développement (CRD) tenu ce mardi 14 octobre à la gouvernance de Tambacounda, l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Diaratou Ndiaye, a présidé les échanges consacrés aux préparatifs de l'événement.

La Chambre de métiers a sollicité le soutien des collectivités territoriales, des entreprises locales et des bonnes volontés pour assurer le succès de cette foire, considérée comme une vitrine de l'artisanat et un levier économique pour la région. Sa secrétaire générale, Maïmouna Kanté, a rappelé que malgré les difficultés financières, l'initiative est maintenue tous les deux ans à la demande des artisans et des populations.

Par ailleurs, les services techniques ont insisté sur la nécessité de sensibiliser sur la Fièvre de la Vallée du Rift, en prévoyant notamment des dispositifs d'hygiène comme le lavage des mains tout au long de l'événement.