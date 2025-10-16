Afrique: Massacre de Thiaroye - Remise officielle du livre blanc au Président Bassirou Diomaye Faye, ce jeudi

15 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Quelques mois après la célébration du 80e anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le Comité de commémoration annonce la remise officielle du Livre blanc sur cette tragédie au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce jeudi 16 octobre 2025 à 16h30.

Cette cérémonie solennelle, inscrite dans le cadre des activités commémoratives, marque une étape majeure dans la préservation de la mémoire collective africaine et mondiale autour de cet épisode tragique survenu le 1er décembre 1944.

Fruit d'un travail approfondi de recherche, de documentation et de concertation, le Livre blanc vise à éclairer les circonstances du massacre, à rendre hommage aux victimes et à promouvoir une reconnaissance historique partagée entre les nations concernées.

