Sénégal/Mauritanie: Krépin Diatta, la renaissance d'un Lion plus affamé que jamais

Le Sénégal a assuré sa qualification pour la Coupe du Monde 2026 après sa victoire lors de la dernière journée face à la Mauritanie. Si les performances de Sadio Mané, Iliman Ndiaye ou encore de Kalidou Koulibaly ont été les plus plébiscitées, celle de Krépin Diatta est tout aussi déterminante.

Le latéral droit de l'AS Monaco, qui revient d'une période très difficile a su marquer les esprits faisant complètement oublier Youssouf Sabaly.

Un Lion ne meurt jamais

Krépin Diatta est désormais de retour à son meilleur niveau, mais il a connu des périodes très difficiles au cours de sa jeune carrière. Alors que les promesses étaient immenses surtout après la superbe CAN 2019 qu'il avait réalisée devenant le meilleur jeune joueur de la compétition organisée en Égypte, il a ensuite connu les heures les plus sombres de son parcours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Transféré à l'AS Monaco pour 10 millions d'euros en janvier 2021, ses débuts sont difficiles. Puis survient le coup dur : une terrible blessure, l'une des pires pour un footballeur professionnel, une rupture des ligaments croisés. Cette blessure le prive de la CAN 2022, que le Sénégal remportera malheureusement sans lui.

À son retour, Krépin peine à retrouver son niveau d'antan. Il est méconnaissable. Beaucoup se demandent alors : « Mais qu'est-il arrivé à Krépin Diatta ? » Celui qui était promis à une brillante carrière semblait avoir disparu. Et c'était compréhensible. Après une telle blessure, il faut du temps, du courage et surtout un immense travail pour revenir au sommet.

Mais l'enfant de la Casamance n'a jamais abdiqué. Il a travaillé sans relâche, encore et encore, jusqu'à regagner des minutes de jeu... puis sa place en sélection. Privé de Youssouf Sabaly, jugé pas suffisamment en forme pour disputer la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le staff fait confiance à Krépin Diatta et il saisit sa chance. Il a occupé le couloir droit des Lions tout au long de la compétition.

Malgré l'élimination des Lions en huitièmes de finale face au pays hôte, Krépin s'est complètement relancé. Le latéral de l'AS Monaco est enfin revenu à son meilleur niveau. Aujourd'hui, il s'est solidement installé sur le côté droit de la défense des Lions et commence à devenir un élément clé de son club.

Krépin Diatta, le couteau suisse des Lions

Tu es un coach et tu as besoin d'un latéral droit pour dépanner ? Pas de problème : Krépin Diatta est là. D'un latéral gauche ? Pas de souci non plus. D'un numéro 10, d'un 8 ou d'un ailier ? Krépin Diatta est toujours prêt à rendre service, quelle que soit la position.

Ce n'est pas exagéré de dire qu'il est le joueur le plus polyvalent de l'équipe nationale du Sénégal, et peut-être même de toute l'Afrique. Et cela, c'est en grande partie grâce à ses nombreuses qualités. Krépin Diatta est un joueur très technique, physique et doté d'une vitesse exceptionnelle. Il est aussi particulièrement intelligent. Mais surtout, c'est un joueur qui joue avec le coeur, qui aborde chaque match comme une finale.

Il renaît donc de ses cendres, tel un phénix... mais était-il vraiment mort ? Non, sans doute pas. Il était simplement dans l'ombre, blessé, affaibli, en reconstruction. Ce n'était pas la fin, mais une pause forcée. Une période de doute, certes, mais aussi de résilience. Krépin Diatta n'a jamais cessé d'y croire, et c'est cette foi en lui-même qui lui a permis de revenir plus fort, plus mature et plus complet qu'avant devenant un élément essentiel du Sénégal, un « Gaïndé » de l'ombre.