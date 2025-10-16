Sénégal: Réorganisation des espaces publics - Les commerçants de Mbour s'engagent à collaborer avec les autorités

Accompagné des services techniques de l'Etat, le préfet Amadou Diop, a rencontré, ce mercredi les représentants des commerçants de Mbour. Au menu des discussions axées sur l'opération de réorganisation de l'espace public, les différentes parties prenantes ont exposé leurs préoccupations.

L'autorité a rappelé aux commerçants l'importance de la bonne gestion des voies publiques. En plus de la dimension sécuritaire pour les usagers de la route, une organisation rigoureuse de la voirie publique participe également à faciliter le travail et les opérations de secours des professionnels comme les sapeurs pompiers et les ambulanciers.

D'où la décision du pouvoir central de procéder à la libération des trottoirs destinés aux piétons . « Nous ne voulons pas parler de déguerpissement car on est dans une opération de réorganisation. Nous demandons juste aux commerçants de reculer et de laisser la voie publique pour permettre aux automobilistes et surtout aux ambulances de pouvoir circuler librement », a expliqué le préfet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La première phase de cette opération de sécurisation et de réorganisation de l'espace public concerne trois axes principaux : Croisement Saly- Bienvenu Saly, Croisement Saly- Rond-point Keur Balla Lô et l'axe Cimetière de Tefess - préfecture de Mbour. Après les échanges responsables et sincères, les commerçants ont pris l'engagement d'accompagner cette nouvelle politique des autorités centrales. Mais, ils demandent aux exécuteurs de cette décision ministérielle de prendre en compte la situation économique précaire des jeunes qui s'activent dans le commerce.

« L'un des axes de cette opération touche le coeur du marché où nous sommes installés. Nous avons expliqué à l'autorité notre situation telle qu'elle se présente actuellement. Aussi , nous avons pris la décision d'aller sensibiliser nos membres pour mieux coopérer avec les autorités. Nous lançons un appel au préfet pour qu'il fasse preuve de compréhension compte tenu de la situation économique de la jeunesse », a déclaré Mamadou Kane, secrétaire général de l'union des petits commerçants et marchands ambulants de Mbour.