Sénégal: 2 447 ménages touchés par les inondations ont reçu un appui financier de l'Etat

Sur les 8 000 ménages touchés par les inondations à Touba, 2 447 ont bénéficié d'un soutien financier du fonds de solidarité nationale, a annoncé le gouverneur de Diourbel lors d'une visite sur les sites inondés.

Selon le gouverneur de Diourbel, les services de l'État en rapport avec les relais communautaires ont recensé 8 000 ménages impactés par les inondations. Ibrahima Fall s'exprimait en marge d'une mission d'inspection dans des sites inondés pour évaluer le niveau d'avancement du plan d'urgence lancé, il y a quelques semaines.

À en croire M. Fall, sur les 8 000 ménages impactés, 2 447 ont reçu un appui financier de l'État à travers le fonds de solidarité nationale. Et, d'ajouter que d'autres partenaires, tels que la commune de Touba Mosquée, ont également apporté leur appui. Le ministère de la famille et de la solidarité nationale a aussi annoncé un soutien alimentaire pour ces familles affectées.

Saisissant cette opportunité, le chef de l'exécutif local a précisé que le plan d'urgence de lutte contre les inondations à Touba a porté ses fruits. Il a dit avoir constaté une baisse considérable du niveau de l'eau et la libération de certaines maisons, permettant à certaines populations de regagner leurs domiciles. Bien que satisfait de ces progrès, il a demandé aux services concernés d'accélérer l'évacuation des eaux dans certains sites pour achever les travaux. Il a ainsi salué la mobilisation générale de toutes les forces pour lutter contre les inondations à Touba.

Il a souligné qu'un suivi régulier est assuré avec les autorités déconcentrées et les services techniques pour évaluer les progrès et préparer l'avenir. Une réunion régionale est prévue pour évaluer le plan d'action de cette année, préparer celui de 2026 et anticiper les mesures à prendre pour la prochaine saison des pluies.