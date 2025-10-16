Angola: L'inflation ralentit à 16,56 % en septembre

Luanda — Le taux d'inflation en glissement annuel pour le mois de septembre 2025 s'est établi à 16,56 %, enregistrant ainsi un ralentissement par rapport aux 18,81 % observés à la même période en 2024, selon les données de l'Institut national de la statistique (INE).

L'Indice des prix de gros (IPG) de l'INE, calculé sur la base d'une nouvelle pondération, révèle que la tendance annuelle a été à la hausse au cours des douze derniers mois jusqu'en juillet 2024, avant de connaître une baisse significative à partir du mois d'août de l'année écoulée.

Selon le rapport, la variation mensuelle entre août et septembre 2025 s'est chiffrée à 0,52 %, soit 0,03 point de pourcentage de moins que le mois précédent, et 1,42 point de pourcentage de moins qu'en septembre 2024.

Par ailleurs, durant le mois de septembre 2025, les prix des produits nationaux ont connu une hausse de 0,51 % par rapport au mois précédent.

Enfin, la variation cumulée des prix des produits nationaux pour septembre 2025 s'élève à 16,32 %.