Angola: La zone franche de Barra do Dande stimule l'industrialisation

Luanda — Le gouvernement angolais poursuit le projet de développement de la zone franche de Barra do Dande, dans la province de Bengo, une initiative clé pour la diversification économique, a assuré ce mercredi le Président João Lourenço.

Dans son message sur l'état de la nation, le Chef de l'État a souligné que le développement de cette zone économique spéciale reflète l'engagement du gouvernement angolais à stimuler l'industrialisation et à créer des emplois pour la jeunesse angolaise, notamment dans les secteurs stratégiques de l'économie.

Le projet comprend la construction d'un terminal portuaire, la création de la Réserve nationale de céréales et la construction d'une raffinerie d'huile alimentaire, pour un investissement total de 600 millions de dollars US et la création de 3 500 emplois directs et indirects.

Parmi les projets en cours, le parc industriel de l'aluminium et l'usine d'assemblage d'autobus Volvo, situés dans la zone franche de Dande, illustrent le nouveau cycle d'investissement productif, capable de renforcer le tissu industriel du pays et de remplacer les importations.

Dans le domaine des transports terrestres, João Lourenço a souligné que le renforcement continu des infrastructures routières et ferroviaires a été crucial pour améliorer la connectivité interne, accroître la compétitivité économique et stimuler le commerce interprovincial.