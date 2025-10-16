Angola: Le pays participe en tant qu'observateur à la session plénière du G24

Washington — La délégation angolaise prenant part aux réunions annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) a assisté mardi à Washington (États-Unis), en qualité d'observateur, à la session plénière du Groupe des 24 (G24), réaffirmant ainsi l'engagement du pays envers les débats mondiaux portant sur la stabilité macroéconomique, la soutenabilité de la dette et la coopération multilatérale.

Lors de cette rencontre, l'Angola était représenté par le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme, qui a pris part à la session en tant qu'observateur, aux côtés des ministres et gouverneurs des pays membres du G24, ainsi que de la haute direction du FMI et de la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur les défis économiques actuels et émergents auxquels sont confrontées les économies en développement.

Parmi les sujets abordés figuraient notamment la lenteur de la reprise post-pandémique, le fardeau persistant de la dette, les mesures commerciales protectionnistes, ainsi que la nécessité de réponses politiques coordonnées visant à renforcer la résilience, la diversification économique et la croissance inclusive.

Au cours de cette session, qui s'inscrit dans le cadre des réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du FMI, tenues du 13 au 18 du mois en cours à Washington, les participants ont souligné l'importance des réformes structurelles, du renforcement de l'architecture financière internationale et de l'action multilatérale collective pour faire face aux vulnérabilités fiscales et externes.

À cette occasion, le FMI et la Banque mondiale ont présenté des mises à jour concernant diverses initiatives en cours, telles que la Feuille de route pour l'évolution (Evolution Roadmap), la mission "300" visant à améliorer l'accès à l'énergie en Afrique, ainsi que la Table ronde sur la dette souveraine mondiale (Global Sovereign Debt Roundtable), réaffirmant leur engagement en faveur du développement durable et de la mobilisation du secteur privé.

La participation de l'Angola en tant qu'observateur témoigne de son intérêt constant à approfondir son engagement au sein des forums financiers internationaux et à s'aligner sur les réformes en cours, en vue de promouvoir la résilience économique, une croissance inclusive et un système financier mondial plus équitable et équilibré.

Créé en 1971, le Groupe des 24 coordonne les positions des pays en développement sur les questions monétaires et financières internationales. Le G24 est une émanation du Groupe des 77 (G77), le plus vaste groupement intergouvernemental de pays en développement au sein des Nations Unies.