Angola: Plus d'un million de familles inscrites au programme Kwenda 2

Luanda — Un million 719 mille 860 familles sont inscrites à la deuxième phase du programme de transfert de monnaie "Kwenda", récemment lancé à l'échelle nationale, avec 70% des familles bénéficiant déjà d'un soutien monétaire, a annoncé le président de la République, João Lourenço, ce mercredi à Luanda.

Dans son message sur l'état de la Nation adressé au Parlement, lors de la cérémonie d'ouverture de la quatrième Année Parlementaire (2025-2026) de la cinquième législature, le chef de l'État a déclaré que parmi elles, 54 129 familles participent à des initiatives d'inclusion productive.

João Lourenço a expliqué que Kwenda a eu un impact transformateur sur les communautés, démontrant un investissement dans la protection sociale et la voie à suivre pour l'inclusion et la justice sociale.

De même, a-t-il ajouté, les familles augmentent leurs revenus et leur qualité de vie, renforçant ainsi leur autonomie en matière de produits agricoles et de protéines animales destinés à la consommation, ainsi que leur commercialisation.

Le Chef de l'État a souligné que l'exécutif continue de considérer le rôle de la famille comme important et prioritaire.

« Nous continuons d'oeuvrer pour une société de plus en plus égalitaire, où hommes et femmes construisent le pays côte à côte, sur un pied d'égalité, un pays où les droits et les libertés des femmes sont garantis », a-t-il déclaré.

João Lourenço a souligné que les femmes angolaises n'ont rien à prouver quant à leurs capacités et leur importance dans la société. C'est pourquoi des initiatives telles que le Prix national des femmes du mérite continueront de les encourager, a-t-il renchéri.

Violences domestiques

Concernant les violences domestiques, l'homme politique a assuré que l'État renforcerait sa lutte contre ce fléau, s'efforçant de faire en sorte que chaque foyer, chaque famille en Angola, soit un lieu de paix, d'harmonie et contribue positivement au développement.

Selon le Président de la République, les foyers en Angola devraient être des lieux où les enfants sont éduqués et préparés aux défis de l'âge adulte, constituant ainsi le fondement de toute société qui aspire à la solidité.

En outre, il a souligné que l'aide sociale était essentielle pour garantir que les victimes de guerre, en particulier les orphelins et les mutilés de guerre, reçoivent un soutien et un message d'espoir, leur permettant ainsi de conserver le goût de vivre.

« Avec la fin de la guerre, la priorité de l'État a été l'aide sociale aux enfants et aux personnes handicapées, la réinstallation des personnes déplacées et le rapatriement des réfugiés de guerre », a-t-il rappelé.