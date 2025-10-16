Angola: Jonas Savimbi et Holden Roberto seront décorés

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé mercredi la décoration d'Agostinho Neto, de Jonas Savimbi et de Holden Roberto, signataires des Accords d'Alvor, dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance nationale.

Les Accords d'Alvor, signés le 15 janvier 1975 au Portugal par Agostinho Neto pour le MPLA, Holden Roberto pour la FNLA et Jonas Savimbi pour l'UNITA, ont constitué une étape décisive dans le processus de transition vers l'indépendance de l'Angola, proclamée le 11 novembre 1975.

Dans son message sur l'état de la nation, le Chef de l'État a souligné que cette reconnaissance nationale envers les figures ayant contribué à la libération et à la fondation de l'État angolais constitue un acte d'une portée symbolique et affective unique, exprimant le respect et la gratitude du pays envers tous ceux qui ont combattu pour la souveraineté et la paix.

« Il est noble et d'une portée sentimentale profonde de reconnaître les mérites de milliers de nos compatriotes et de certains ressortissants étrangers qui, avec un haut sens du patriotisme, ont consenti d'immenses sacrifices pour nous léguer une patrie libre », a déclaré João Lourenço.

Le Président a précisé que cette décision s'inscrit dans une démarche de pardon, de réconciliation nationale et de renforcement de la cohésion entre les Angolais, quelles que soient leurs origines politiques ou historiques.

En étendant la reconnaissance nationale aux signataires des Accords d'Alvor, João Lourenço a affirmé que le pays honore son passé et réaffirme son engagement en faveur d'un avenir de paix, de développement et d'unité.