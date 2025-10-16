Angola: Des Angolais bénéficient de bourses d'études au Portugal

Luanda — Cent citoyens angolais bénéficieront de bourses d'études au Portugal cette année académique, suite à un accord de coopération entre les gouvernements des deux pays, qui prévoit le placement d'Angolais dans des universités publiques portugaises, a annoncé mercredi à Luanda l'Institut national de gestion des bourses d'études (INAGBE).

Selon le directeur général de l'institution, Domingos Canguende, dans une déclaration à la presse, la procédure de candidature a débuté le 24 juillet, avec 473 places disponibles et cent bourses prévues conformément à la programmation budgétaire définie dans le Budget général de l'État (BGE) pour 2025.

Il a révélé que, dans le cadre de ce processus, 290 étudiants ont été placés dans des établissements d'enseignement supérieur au Portugal, dont 190 ont été classés en alternance.

Précisions

Il a précisé que les procédures et critères ont été adoptés dans le cadre du régime spécial d'accès aux établissements publics portugais, dont les résultats ont été récemment publiés, suscitant interrogations et attentes chez les candidats.

Il a annoncé que ce programme était le fruit d'une coopération bilatérale entre les gouvernements angolais et portugais, visant à permettre aux étudiants angolais d'intégrer les universités publiques portugaises dans des conditions similaires à celles des autres pays lusophones.

Selon Domingos Canguende, après examen des dossiers et validation de l'éligibilité des candidats, les 473 candidatures ont été transmises à la Direction générale de l'enseignement supérieur du Portugal, qui a analysé et reconnu leurs équivalences académiques.

Il a révélé que les 100 étudiants retenus pour cette première promotion remplissent les critères établis à l'article 10 du Règlement général des bourses, notamment l'âge du candidat, sa moyenne générale de fin d'études secondaires et le cursus souhaité, la priorité étant donnée aux disciplines STEAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), considérées comme cruciales pour le développement du pays.

« La sélection s'est faite sur la base du mérite, en privilégiant les régions prioritaires et mal desservies en Angola », a-t-il souligné.

Il a expliqué que les 190 remplaçants font toujours partie du processus et pourraient être inclus dans les phases ultérieures, en fonction de l'avancement administratif et financier du programme.

Il a recommandé à tous les remplaçants de tenir leurs documents à jour et de suivre attentivement les communications officielles.

« Être remplaçant n'est pas synonyme d'exclusion. À mesure que la situation se stabilisera, ces étudiants pourraient être convoqués », a-t-il expliqué.

Il a également veillé à ce que l'ensemble du processus soit mené avec rigueur, transparence et impartialité, garantissant l'égalité des chances pour tous les candidats.