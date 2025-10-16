Angola: Un enfant de 11 ans tué par l'explosion d'un projectile à Matala

Matala — Un enfant de 11 ans est décédé et un autre a été blessé après l'explosion d'un projectile de 23 mm ZU alors qu'ils collectaient des matériaux ferreux destinés à la vente dans la municipalité de Matala, province de Huíla.

L'incident s'est produit dimanche à 17h00 dans le quartier « Paiva Vicente », au kilomètre 5, dans une zone inhabitée, selon le commandant municipal de la Police nationale, le surintendant chef Isaac Chivela.

S'exprimant à la presse mardi, la source a indiqué que les trois frères, âgés de 11, 13 et 15 ans, collectaient des matériaux ferreux destinés à la vente dans des ferrailleurs lorsqu'ils ont découvert l'engin explosif utilisé dans des canons antiaériens.

Il a rapporté que les garçons ont frappé le haut du projectile, provoquant sa détonation. L'un d'eux est mort sur le coup, l'adolescent de 13 ans a été transporté à l'hôpital municipal avec des blessures graves, et le plus âgé du groupe est indemne.

Face à cette situation, Isaac Chivela a indiqué que des policiers se rendaient dans les foyers du quartier pour alerter la population des dangers liés à la fréquentation de ces lieux par des mineurs et à la collecte d'objets étranges pouvant mettre leur vie en danger.