Angola: Le PGR récupère plus de 7 milliards de dollars au profit de l'État

Luanda — Le Parquet général de la République (PGR) a récupéré plus de 7 milliards de dollars américains au profit de l'État, dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière. Par ailleurs, des biens d'un montant estimé à près de 12 milliards de dollars ont été saisis ou confisqués, tant sur le territoire national qu'à l'étranger.

Ces données ont été présentées ce mercredi, lors du message sur l'état de la nation, prononcé par le Président de la République, João Lourenço, à l'ouverture de la IVe année parlementaire (2025-2026).

À cette occasion, le Chef de l'État a souligné le rôle central du PGR dans la lutte contre la corruption et la réaffirmation du principe de légalité.

Selon João Lourenço, les résultats obtenus sont le fruit de l'engagement des autorités judiciaires et du renforcement des capacités institutionnelles du Parquet général, qui oeuvre à dissuader les pratiques de détournement de fonds publics, de corruption et de blanchiment d'argent, contribuant ainsi à réduire le sentiment d'impunité et à restaurer la confiance dans les institutions publiques.

Malgré ces progrès, le Président angolais a reconnu que le processus de rapatriement des avoirs fait face à des obstacles au niveau international, notamment le manque de mécanismes efficaces de coopération judiciaire et la réticence de certains États, comme la Suisse, à exécuter les décisions des tribunaux angolais.

« Les décisions de justice doivent être exécutées dans tout État de droit digne de ce nom », a affirmé João Lourenço, appelant à une coopération internationale renforcée et à une responsabilité partagée dans la récupération des biens publics détournés.

Le Chef de l'État a réitéré que la lutte contre la corruption et l'impunité demeure une priorité nationale, essentielle à la crédibilité des institutions, à l'attractivité des investissements et à la consolidation de la bonne gouvernance.