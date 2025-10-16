Angola: Le Président angolais réaffirme son engagement en faveur de l'amélioration du service public de communication sociale

15 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/BS

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé ce mercredi 15 octobre, à Luanda, l'engagement constant de l'Exécutif à améliorer le service public de communication sociale dans le pays.

Dans son message sur l'état de la nation, prononcé lors de l'ouverture de la IVe Session législative de la Ve Législature de l'Assemblée nationale, le Chef de l'État a souligné que le Gouvernement considère les médias comme un instrument essentiel pour l'affirmation des droits fondamentaux des citoyens et la formation d'une conscience nationale éclairée et responsable.

Il a ajouté que cela exige la mise en oeuvre de mesures continues visant à garantir la liberté d'expression et d'opinion, ainsi que l'accès des citoyens à une information pluraliste, rigoureuse et impartiale.

Dans ce contexte, le Président de la République a estimé nécessaire de poursuivre les réformes législatives afin de mettre à jour les principaux instruments juridiques régissant le secteur, en vue de favoriser un fonctionnement harmonieux de l'écosystème de la communication sociale.

Cela inclut l'instance de régulation (la Commission de la Carte professionnelle et de l'Éthique) et les organisations professionnelles, comme le Syndicat des Journalistes.

« Nous continuerons à prêter une attention particulière aux journalistes et à la modernisation des organes de communication sociale, afin qu'ils puissent pleinement contribuer à la construction de la Nation », a-t-il déclaré.

Le Président João Lourenço a également affirmé que l'Exécutif poursuivra la modernisation de la Télévision Publique d'Angola (TPA), la mise en place de la télévision numérique terrestre, ainsi que la modernisation technologique et l'expansion de la Radio Nationale d'Angola (RNA), et l'extension de ces efforts à l'ensemble des médias publics.

Il a encore affirmé que le Gouvernement continuera à oeuvrer pour que le service public de communication sociale soit à la hauteur des nouvelles exigences nationales et internationales.

