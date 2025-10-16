Antananarivo — « La prise du pouvoir par les militaires et le refus du président Andry Rajoelina de démissionner ont créé une impasse institutionnelle », déclare à l'Agence Fides le père Cosimo Alvati, salésien ayant une longue expérience missionnaire à Madagascar, où hier, 14 octobre, les militaires ont déclaré avoir pris le pouvoir.

« Nous prendrons le pouvoir à partir d'aujourd'hui et dissoudrons le Sénat et la Haute Cour constitutionnelle. Nous laisserons l'Assemblée nationale continuer à travailler », a déclaré le colonel Michael Randrianirina à la télévision nationale devant le palais présidentiel, dans le centre de la capitale malgache.

"Mais maintenant, un autre problème se pose », explique le père Cosimo. « En cas de démission du chef de l'État et dans l'attente d'élections anticipées, son poste est occupé à titre intérimaire par le président du Sénat, qui n'est pas là car il a démissionné il y a quelques mois. Quoi qu'il en soit, les militaires ont décrété la dissolution du Sénat lui-même », explique le missionnaire.

« Comme on peut le constater, un vide institutionnel s'est créé, que les différentes parties politiques vont maintenant tenter de combler », affirme le père Cosimo. « Je pense que Rajoelina est également impliqué dans les négociations et qu'il cherche probablement, sinon à rester au pouvoir, du moins à obtenir un sauf-conduit judiciaire. Une fois qu'un compromis aura été trouvé entre les forces politiques, on trouvera la formule institutionnelle pour amener le pays aux urnes », conclut le missionnaire.