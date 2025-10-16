Madagascar: L'armée prend le pouvoir - Les partis politiques à la recherche d'une solution pour sortir de l'impasse institutionnelle

15 Octobre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Antananarivo — « La prise du pouvoir par les militaires et le refus du président Andry Rajoelina de démissionner ont créé une impasse institutionnelle », déclare à l'Agence Fides le père Cosimo Alvati, salésien ayant une longue expérience missionnaire à Madagascar, où hier, 14 octobre, les militaires ont déclaré avoir pris le pouvoir.

« Nous prendrons le pouvoir à partir d'aujourd'hui et dissoudrons le Sénat et la Haute Cour constitutionnelle. Nous laisserons l'Assemblée nationale continuer à travailler », a déclaré le colonel Michael Randrianirina à la télévision nationale devant le palais présidentiel, dans le centre de la capitale malgache.

"Mais maintenant, un autre problème se pose », explique le père Cosimo. « En cas de démission du chef de l'État et dans l'attente d'élections anticipées, son poste est occupé à titre intérimaire par le président du Sénat, qui n'est pas là car il a démissionné il y a quelques mois. Quoi qu'il en soit, les militaires ont décrété la dissolution du Sénat lui-même », explique le missionnaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Comme on peut le constater, un vide institutionnel s'est créé, que les différentes parties politiques vont maintenant tenter de combler », affirme le père Cosimo. « Je pense que Rajoelina est également impliqué dans les négociations et qu'il cherche probablement, sinon à rester au pouvoir, du moins à obtenir un sauf-conduit judiciaire. Une fois qu'un compromis aura été trouvé entre les forces politiques, on trouvera la formule institutionnelle pour amener le pays aux urnes », conclut le missionnaire.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2025 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.