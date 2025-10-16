Mozambique: Première visite et rencontre de l'évêque de Quelimane avec les musulmans de Bajone

Quelimane — « La situation continue de s'aggraver et les violences commencent à se propager dans toute la partie nord du pays. »

Interrogé par l'Agence Fides, l'évêque du diocèse de Quelimane, Osório Citora Afonso, IMC, de retour d'une visite pastorale à la mission « Nossa Senhora de Fátima » de Bajone, l'une des 28 paroisses qui composent son diocèse, s'est dit très préoccupé par les crimes graves commis dans la nuit du jeudi au vendredi 10 octobre par les forces djihadistes qui ont incendié une église dans le nord du pays, enlevé des mineurs et fait des victimes dans la province de Cabo Delgado. « Depuis que l'État islamique sévit, explique-t-il, les gens doivent être en possession d'une carte pour pouvoir accéder à n'importe quel service, sous peine de risquer leur vie s'ils ne l'ont pas. »

« Bien que les régions nord du pays africain soient en proie à des groupes islamistes radicaux depuis huit ans, avec, selon les estimations, plus d'un million de personnes déplacées et six mille morts, on n'en a pas beaucoup parlé », commente Mgr Osòrio. Aujourd'hui, les médias en parlent également, en particulier depuis que le Pape Léon XIV, à la fin de l'Angélus du dimanche 24 août, a exprimé sa solidarité avec la population de Cabo Delgado, « victime d'une situation d'insécurité et de violence qui continue de faire des morts et des déplacés ».

Tout aussi importante, ajoute l'évêque de la Consolata, a été l'intervention de l'archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour les Relations avec les États, lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est tenue le 29 septembre dernier. Parmi les situations particulières, il a également mentionné celle de Cabo Delgado qui, avec le Sahel et la Corne de l'Afrique, sont des zones instables sous la menace djihadiste.

Revenant sur sa visite pastorale, l'évêque, qui a commencé son ministère épiscopal dans le nord du pays le 31 août 2025, a déclaré que « ce n'était pas une visite facile, à commencer par les routes que nous avons dû emprunter. J'ai choisi de faire ma première visite pastorale dans la périphérie, qui présente un problème et un défi: Bajone est la paroisse la plus islamisée du territoire et devrait être ma priorité pastorale. Ce sont des routes non goudronnées et pleines d'embûches, précisément dans la paroisse de Bajone qui regroupe 140 communautés, à 270 km de Quelimane. Outre la mission centrale de Bajone, il a visité trois zones pastorales qui regroupent chacune environ 50 communautés : la zone de Tapata, Macura et Tapaliwa.

J'ai demandé audience aux chefs musulmans qui m'ont reçu avec beaucoup de méfiance. Auparavant, la cohabitation était pacifique, le mouvement islamique non fondamentaliste était bloqué, mais aujourd'hui, la tendance est à l'islamisation du pays. Cependant, après notre visite, les chefs musulmans m'ont remercié car c'était la première fois qu'une rencontre et une visite étaient organisées chez les musulmans. Je me souviens que sur une distance de 40 km, nous avons trouvé environ 45 mosquées, toutes de construction récente.

Au début de son ministère pastoral à Quelimane, l'évêque avait raconté qu'il avait voulu rejoindre le diocèse en voiture, parcourant 1700 km, « en deux jours pour entrer dans le diocèse non pas par l'aéroport mais par la périphérie, à 400 km de la cathédrale, où une centaine de personnes de la communauté m'attendaient, puis, de la périphérie, je me suis rendu vers le centre ».

À la fin de la conversation, Osório s'est dit heureux d'avoir pu participer au Jubilé des missions et des migrants qui s'est déroulé à Rome les 4 et 5 octobre en présence de milliers de personnes venues de plus d'une centaine de pays.