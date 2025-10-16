Afrique: Le CDC Afrique lance un programme d'achats groupés pour soutenir l'industrie pharmaceutique locale

Addis Ababa — Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) a lancé un système d'approvisionnement commun à l'échelle du continent dans les 55 pays de l'Union africaine.

Cette initiative vise à améliorer l'accès à des produits de santé de qualité à des prix abordables, tout en donnant la priorité aux fabricants africains afin de mettre en place des marchés pharmaceutiques durables et une production locale.

La réunion des fournisseurs pharmaceutiques africains, qui s'est tenue à Addis-Abeba les 14 et 15 octobre 2025, a mis en avant le mécanisme africain d'approvisionnement groupé (APPM) comme un instrument de transformation, conçu pour renforcer la production pharmaceutique locale, réduire les coûts et consolider les chaînes d'approvisionnement médical, afin de promouvoir la souveraineté sanitaire sur l'ensemble du continent.

Ce mécanisme permet également de regrouper la demande en médicaments, vaccins, diagnostics et autres produits de santé essentiels.

S'exprimant lors de l'événement, la ministre d'État à la Santé, Frehiwot Abebe, a évoqué la nécessité urgente de surmonter les défis chroniques de l'Afrique en matière d'approvisionnement sanitaire, en particulier dans la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires.

Elle a souligné que le coût élevé de ces médicaments essentiels résulte souvent d'une demande fragmentée et limitée dans les différents pays.

« La centralisation des achats groupés peut changer la donne en améliorant les prix, en garantissant le contrôle de la qualité et en favorisant une distribution équitable », a-t-elle déclaré.

Mme Frehiwot a ensuite souligné l'alignement stratégique de l'APPM avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), décrivant cette synergie comme « cruciale pour desservir à la fois les marchés africains et mondiaux ».

Elle a également souligné le leadership croissant de l'Éthiopie dans ce secteur, citant la récente reconnaissance par l'Organisation mondiale de la santé du niveau de maturité 3 du pays pour sa chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et sa capacité réglementaire.

Elle a souligné que la solide infrastructure logistique de l'Éthiopie est essentielle au succès de la distribution des produits de santé à l'échelle du continent, notant que « Ethiopian Airlines et Ethiopian Shipping Lines peuvent atteindre tous les coins du monde ».

Le Dr Abebe Genetu, coordinateur de la fabrication locale pour le CDC Afrique, a fait écho à ces sentiments, louant le potentiel transformateur de l'APPM. Il a déclaré que la stratégie clé était la hiérarchisation des priorités : « Nous voulons soutenir les fabricants locaux, car nous donnerons la priorité aux producteurs africains dans nos décisions d'achat. »

Le coordinateur a toutefois reconnu que certains achats à l'échelle mondiale resteraient nécessaires à court terme.

Il a également souligné la nécessité cruciale de développer la main-d'oeuvre afin de lutter contre la pénurie de professionnels pharmaceutiques qualifiés sur le continent.

Le Dr Abebe a appelé à la mise en place de partenariats solides entre l'industrie et le monde universitaire afin de soutenir le renforcement des capacités : « Nous avons besoin de milliers d'experts, et pour cela, nous avons besoin de liens solides entre l'industrie et le monde universitaire. »

Le directeur général du Service d'approvisionnement pharmaceutique éthiopien (EPSS), le Dr Abdulkedir Gelgelo, a fait part de l'expérience réussie de l'Éthiopie en matière d'achats groupés.

Avec 19 entrepôts et plus de 130 millions de personnes desservies, ce système est un modèle d'efficacité, a-t-il ajouté.

« Les médicaments parviennent désormais efficacement dans tous les coins du pays », a-t-il déclaré, présentant le modèle éprouvé de l'Éthiopie comme un exemple de bonne pratique pour les autres pays africains qui souhaitent améliorer la disponibilité et la distribution des médicaments.

Cette initiative collaborative africaine culmine avec un objectif ambitieux : produire localement 60 % des vaccins d'ici 2040. La réalisation de cet objectif est cruciale pour renforcer la résilience du continent et garantir un accès équitable aux produits de santé essentiels.