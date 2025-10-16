Ethiopie: La pêche dans le lac Nigat crée des emplois essentiels pour les jeunes de la région

15 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Les jeunes qui pêchent sur le lac Nigat, l'immense réservoir créé par le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), ont déclaré que l'abondance des poissons du lac avait permis à de nombreux jeunes de la région de gagner leur vie.

Le lac Nigat est une destination touristique majeure, avec plus de 70 îles. Mais surtout, ses stocks de poissons en plein essor sont également devenus une source de revenus vitale pour les communautés locales.

Dans la région de Benishangul-Gumuz, un grand nombre de jeunes subviennent non seulement à leurs besoins en pêchant et en approvisionnant le marché,

mais, interrogés par l'Agence de presse éthiopienne (ENA), les jeunes employés dans ce secteur ont souligné que la pêche dans le lac Nigat avait directement créé des emplois pour une partie considérable de la communauté.

Michael Anejum et Ramadan Seid, membres d'une association de pêcheurs à Firdos Kebele, dans le woreda de Menge, ont exprimé leur satisfaction quant à l'exploitation du lac.

Ils l'ont décrit comme un site de loisirs à couper le souffle et une source productive de poissons, un double avantage dont beaucoup dans la région tirent désormais parti.

La pêche a apporté une toute nouvelle source de revenus aux habitants et est activement encouragée comme alternative alimentaire essentielle, ont rapporté les jeunes.

Les bénéfices se sont également étendus aux réfugiés soudanais hébergés dans la région. Abdulbaghi Nur et Endris Areya, deux réfugiés soudanais, ont confirmé qu'ils achetaient du poisson aux jeunes pêcheurs à des prix équitables et exploitaient des restaurants, se déclarant satisfaits de cet arrangement.

Ils ont souligné que le GERD, outre la production d'énergie hydroélectrique, a créé le lac Nigat, apportant des avantages économiques concrets à la pêche, ce qui a aidé non seulement les Éthiopiens, mais aussi la communauté des réfugiés.

Les réfugiés soudanais ont exprimé leur gratitude au gouvernement éthiopien pour sa générosité en les accueillant, qualifiant le pays d'« ami dans les moments difficiles ».

« La communauté locale nous a permis de partager toutes les ressources », ont-ils déclaré, ajoutant : « L'Éthiopie est vraiment devenue notre deuxième patrie. »

Salah Rahmetella, administrateur adjoint de Menge Woreda, a reconnu les nombreux avantages découlant du GERD, soulignant en particulier la façon dont la richesse halieutique du lac Nigat transforme la vie des jeunes.

Il a confirmé que de nombreux habitants locaux et réfugiés soudanais bénéficient désormais de cette riche ressource aquatique.

Le lac Nigat contient 74 milliards de mètres cubes d'eau et compte plus de 70 îles.

