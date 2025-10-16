Angola: L'Exécutif angolais a investi dans la réintégration des ex-combattants - Président de la République

Luanda — L'Exécutif angolais a consenti des investissements importants dans des programmes de dépollution des zones minées et de réintégration des ex-militaires après la fin du conflit armé dans le pays, a déclaré ce mercredi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

Dans son message sur l'état de la nation, prononcé lors de l'ouverture de l'Année parlementaire 2025/2026, le Chef de l'État a rappelé qu'à l'issue de la guerre, la priorité de l'État s'est portée sur l'assistance sociale aux enfants et aux personnes en situation de handicap, la réinstallation et le rapatriement des réfugiés de guerre.

Il a salué le rôle du Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) dans les actions de localisation et de réunification familiale. Le HCR est l'agence onusienne chargée de la protection et de l'assistance aux personnes déplacées de force en raison des conflits.

Selon João Lourenço, l'assistance sociale a été déterminante pour offrir un soutien et une lueur d'espoir aux victimes de la guerre, en particulier les enfants orphelins et les déplacés internes, leur permettant de retrouver le goût de vivre.

Le Président a indiqué qu'à ce jour, l'action gouvernementale est centrée sur la mise en oeuvre de centres d'action sociale intégrée, la distribution de denrées alimentaires aux familles vulnérables, ainsi qu'un soutien ciblé aux personnes âgées et aux groupes ethniques minoritaires, tels que les Khoisans, les Héréros, entre autres.

Infrastructures

Le Chef de l'État a par ailleurs souligné que la question des infrastructures est abordée avec une attention particulière, en raison de leur importance stratégique pour le développement national, mais aussi parce qu'elles ont été sévèrement touchées durant la guerre.

Il a mis en exergue le fait que les 23 années de paix ont été marquées par des investissements continus dans la réhabilitation, la reconstruction, et la construction de diverses infrastructures, nécessaires à la relance et à la modernisation du pays.