Angola: Le Président João Lourenço annonce le renforcement de la flotte de la TAAG avec de nouveaux appareils d'ici 2027

Luanda — Le Président João Lourenço a annoncé ce mercredi à Luanda que la TAAG - Angolan Airlines renforcerait sa flotte avec de nouveaux appareils modernes d'ici 2027, dans le cadre de son processus de modernisation et d'expansion.

Dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a déclaré que la TAAG avait déjà intégré cinq appareils de nouvelle génération : deux Boeing 787-9 Dreamliners et trois Airbus A220-300.

Le plan de renouvellement comprend l'acquisition de 15 Airbus A220-300 et de quatre Boeing 787-9 Dreamliners supplémentaires au cours des deux prochaines années, afin d'accroître la capacité de transport et l'efficacité opérationnelle.

Il a indiqué qu'avec 20 appareils actuellement en exploitation, la compagnie aérienne phare exploite des vols réguliers vers 12 destinations nationales, neuf destinations régionales et quatre destinations intercontinentales.

Ces chiffres devraient augmenter avec l'arrivée de nouveaux appareils et l'ouverture de nouvelles lignes internationales, consolidant ainsi la position de l'Angola comme plaque tournante aérienne en Afrique australe.

João Lourenço a souligné que la modernisation de la TAAG représente un bond qualitatif dans le transport aérien national, améliorant le confort des passagers, réduisant les coûts d'exploitation et renforçant la compétitivité de la compagnie sur les marchés régionaux et internationaux.