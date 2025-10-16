Angola: La présidente de l'Assemblée nationale plaide pour un dialogue constructif

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, a plaidé mercredi, à Luanda, en faveur du renforcement du dialogue constructif, du respect mutuel et de la cohésion nationale.

Prenant la parole lors de l'ouverture de la IVe Session législative de la Ve Législature, marquée par le message sur l'état de la nation prononcé par le Président de la République, João Lourenço, Carolina Cerqueira a souligné qu'un Angola pluriel est aujourd'hui une réalité, où la diversité constitue une force, et non un obstacle.

À cette occasion, la présidente du Parlement a réaffirmé l'engagement des députés en faveur de la paix, d'une démocratie consolidée et de l'éthique, principe fondamental devant orienter le service public.

« Le peuple angolais attend de cette auguste assemblée des lois justes, des débats éclairants et des décisions capables d'améliorer la vie de chaque citoyen », a-t-elle affirmé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Carolina Cerqueira, seule une coopération étroite entre les organes de souveraineté permettra de faire face aux défis actuels et de mener des réformes concrètes au bénéfice des communautés.

« Il convient de souligner le travail du Président de la République, qui renforce le prestige de l'Angola sur la scène internationale, promeut la paix, la stabilité, ainsi que le développement durable et humain du pays. Son action ferme, sereine et courageuse inspire confiance et sens du devoir patriotique, en transformant les défis en opportunités », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, la présidente de l'Assemblée a estimé nécessaire de réfléchir au chemin parcouru, tout en célébrant les valeurs qui unissent les Angolais, telles que la liberté, la réconciliation et la solidarité.

« Célébrer 50 ans d'indépendance, c'est réaffirmer qu'une Angola plurielle se renouvelle par le travail de son peuple, la mémoire de ceux qui ont rêvé, le sacrifice de ceux qui sont tombés et l'espérance de ceux qui, aujourd'hui, construisent notre pays », a-t-elle conclu.