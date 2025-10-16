Angola: La présidente de l'Assemblée nationale plaide pour un dialogue constructif

15 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/SC/BS

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, a plaidé mercredi, à Luanda, en faveur du renforcement du dialogue constructif, du respect mutuel et de la cohésion nationale.

Prenant la parole lors de l'ouverture de la IVe Session législative de la Ve Législature, marquée par le message sur l'état de la nation prononcé par le Président de la République, João Lourenço, Carolina Cerqueira a souligné qu'un Angola pluriel est aujourd'hui une réalité, où la diversité constitue une force, et non un obstacle.

À cette occasion, la présidente du Parlement a réaffirmé l'engagement des députés en faveur de la paix, d'une démocratie consolidée et de l'éthique, principe fondamental devant orienter le service public.

« Le peuple angolais attend de cette auguste assemblée des lois justes, des débats éclairants et des décisions capables d'améliorer la vie de chaque citoyen », a-t-elle affirmé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Carolina Cerqueira, seule une coopération étroite entre les organes de souveraineté permettra de faire face aux défis actuels et de mener des réformes concrètes au bénéfice des communautés.

« Il convient de souligner le travail du Président de la République, qui renforce le prestige de l'Angola sur la scène internationale, promeut la paix, la stabilité, ainsi que le développement durable et humain du pays. Son action ferme, sereine et courageuse inspire confiance et sens du devoir patriotique, en transformant les défis en opportunités », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, la présidente de l'Assemblée a estimé nécessaire de réfléchir au chemin parcouru, tout en célébrant les valeurs qui unissent les Angolais, telles que la liberté, la réconciliation et la solidarité.

« Célébrer 50 ans d'indépendance, c'est réaffirmer qu'une Angola plurielle se renouvelle par le travail de son peuple, la mémoire de ceux qui ont rêvé, le sacrifice de ceux qui sont tombés et l'espérance de ceux qui, aujourd'hui, construisent notre pays », a-t-elle conclu.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.