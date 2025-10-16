Angola: La dette publique passe de 115,9 % à 55,5 % du PIB

15 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/BS

Luanda — Le ratio de la dette publique continue de connaître une réduction significative, passant de 115,9 % du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2020 à 55,5 % en 2024, a déclaré mercredi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

Dans son message sur l'état de la nation, prononcé à l'occasion de l'ouverture de l'année parlementaire 2025/2026, le Chef de l'État a précisé que ce ratio se situe désormais en dessous du seuil de 60 % fixé par les institutions internationales.

Ce résultat, a-t-il expliqué, est le fruit d'une stratégie prudente de gestion de la dette, reposant sur la diversification des sources de financement, l'allégement du service de la dette à travers un allongement des maturités moyennes, la renégociation des conditions contractuelles, ainsi qu'une discipline budgétaire renforcée.

Selon João Lourenço, en conformité avec la stratégie d'endettement 2024-2026, il est envisagé une réduction du poids du service de la dette à des niveaux ne dépassant pas 45 % des dépenses totales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après les données du ministère des Finances, à juillet 2024, le stock de la dette publique angolaise représentait environ 58 milliards de dollars, confirmant une diminution continue en vue d'assurer la soutenabilité des finances publiques.

Ce montant comprend la dette intérieure, estimée à environ 11 milliards de dollars et la dette extérieure, qui constitue la part la plus importante du total.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.