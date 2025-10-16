Angola: La dette publique passe de 115,9 % à 55,5 % du PIB

Luanda — Le ratio de la dette publique continue de connaître une réduction significative, passant de 115,9 % du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2020 à 55,5 % en 2024, a déclaré mercredi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

Dans son message sur l'état de la nation, prononcé à l'occasion de l'ouverture de l'année parlementaire 2025/2026, le Chef de l'État a précisé que ce ratio se situe désormais en dessous du seuil de 60 % fixé par les institutions internationales.

Ce résultat, a-t-il expliqué, est le fruit d'une stratégie prudente de gestion de la dette, reposant sur la diversification des sources de financement, l'allégement du service de la dette à travers un allongement des maturités moyennes, la renégociation des conditions contractuelles, ainsi qu'une discipline budgétaire renforcée.

Selon João Lourenço, en conformité avec la stratégie d'endettement 2024-2026, il est envisagé une réduction du poids du service de la dette à des niveaux ne dépassant pas 45 % des dépenses totales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après les données du ministère des Finances, à juillet 2024, le stock de la dette publique angolaise représentait environ 58 milliards de dollars, confirmant une diminution continue en vue d'assurer la soutenabilité des finances publiques.

Ce montant comprend la dette intérieure, estimée à environ 11 milliards de dollars et la dette extérieure, qui constitue la part la plus importante du total.