Angola: Le pays ne transforme que 10 % des roches extraites dans le sud

Lubango — Seulement 10 % des 750 000 tonnes de roches ornementales extraites dans le sud du pays sont transformées par l'industrie locale ; le reste est exporté à l'état brut vers dix destinations en Asie, en Amérique et en Europe.

L'Association angolaise des producteurs, transformateurs, négociants et exportateurs de roches ornementales (APEPA) compte 21 exploitants affiliés, qui extraient ce minerai à Huíla et à Namibe, cependant, seuls huit d'entre eux ont investi dans la transformation, qui a lieu à Huíla, à Namibe, à Benguela, à Huambo et à Luanda.

Dans un entretien accordé à ANGOP à Lubango, le président de l'APEPA, Marcelo Siku, a déclaré que ces entreprises transforment des cubes de granit et de marbre, des dalles polies et non polies, des ustensiles de cuisine, des pierres tombales et des mosaïques.

Le produit fini, selon la source, est principalement consommé localement, mais une partie est exportée vers le Portugal, la France, la Chine, l'Inde et la Pologne.

L'homme d'affaires a indiqué que 90 % de la production est exportée brute, soit environ 600 000 tonnes par an, vers des marchés comme la Chine, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Inde, Singapour, Taïwan, la Slovénie et la Pologne.

Selon la personne interrogée, la production actuelle génère cent millions de dollars américains par an pour les exploitants.

Cependant, pour inverser la situation, Marcelo Siku a indiqué que des investissements publics dans les lignes électriques, l'eau et les routes d'accès aux mines sont nécessaires pour permettre à l'industrie de s'implanter dans les zones d'exploration.

Il a souligné que l'Association s'efforce de conquérir les marchés africains, une tâche qui reste difficile, mais que des protocoles ont déjà été ratifiés avec la Tanzanie, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, et que la coopération avec l'Afrique du Sud et la Namibie, qui reçoivent déjà des produits APEPA, est plus avancée.

Parmi les défis du sous-secteur, le responsable a souligné la faiblesse des infrastructures géologiques minières. Le seul laboratoire existant, responsable de la région Sud, est toujours inefficace, ce qui contraint les membres à envoyer leurs échantillons en Espagne pour évaluer la qualité des produits.

L'Angola possède un secteur de la pierre ornementale à fort potentiel d'exportation, principalement concentré dans les provinces de Huíla et de Namibe. Cependant, les données de PLANAGEO indiquent que le plus grand complexe mondial de ce type de pierre se trouve à Cunene.

Les exportations de granit, notamment de Negro-Angola, vers des marchés comme la Chine, l'Italie et les États-Unis constituent la principale activité, malgré une faible consommation intérieure. C'est pourquoi le pays s'efforce de développer ce sous-secteur en investissant dans la création d'un centre d'excellence à Huíla et à Namibe et en encourageant les usines de transformation pour la production de produits finis.

La production de pierre ornementale dans la province de Huíla a augmenté de plus de 99 % en 2022, représentant 96 % de la production nationale.

L'APEPA a été officiellement créée en 2023. Son processus de formalisation a débuté en 2016 et regroupe actuellement des entreprises des provinces de Huíla, Namibe, Cunene, Cuanza Sul, Huambo et Benguela.