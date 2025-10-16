Angola: João Lourenço confirme l'inauguration du stade d'Uíge pour le mois de novembre

15 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/MC/SR/BS

Luanda — Le stade en cours de construction dans la province d'Uíge sera inauguré au début du mois prochain (novembre), a réaffirmé mercredi à Luanda le Président de la République, João Lourenço.

Dans son message sur l'état de la nation, prononcé lors de l'ouverture de l'année parlementaire 2025-2026, le Chef de l'État angolais a précisé qu'il s'agit d'un projet intégré au programme de développement du sport national, que l'Exécutif entend étendre à l'ensemble du territoire, dans une démarche résolue de soutien à la jeunesse et au sport.

João Lourenço a également annoncé, pour l'année 2026, le lancement d'un programme de construction de pavillons omnisports dans plusieurs provinces encore dépourvues de ces infrastructures essentielles à la promotion des activités sportives.

