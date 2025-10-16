Angola: Le Brent s'échange à 63,50 dollars le baril

Luanda — Le pétrole brut Brent, pour livraison en décembre, a ouvert ses échanges ce mardi à 63,50 dollars, soit une hausse de 0,8 cent par rapport au début de la séance précédente.

Avec une variation minimale de 62,90 dollars et maximale de 63,95 dollars, le pétrole brut de la mer du Nord, référence des exportations angolaises, a clôturé lundi à 63,32 dollars.

Le cours du Brent sert à établir la valeur d'échange de cette matière première sur le marché international. Il sert également de référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le Budget général de l'État angolais (BGE) pour l'exercice 2025 a été établi sur la base d'un prix de 70 dollars le baril et d'une production estimée à 198 000 barils de pétrole par jour.

Le pétrole représente actuellement environ 90 % des exportations angolaises, 35 % du PIB national et 60 % des recettes fiscales du pays.