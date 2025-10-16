Angola: Le Brent s'échange à 63,50 dollars le baril

14 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/SB

Luanda — Le pétrole brut Brent, pour livraison en décembre, a ouvert ses échanges ce mardi à 63,50 dollars, soit une hausse de 0,8 cent par rapport au début de la séance précédente.

Avec une variation minimale de 62,90 dollars et maximale de 63,95 dollars, le pétrole brut de la mer du Nord, référence des exportations angolaises, a clôturé lundi à 63,32 dollars.

Le cours du Brent sert à établir la valeur d'échange de cette matière première sur le marché international. Il sert également de référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le Budget général de l'État angolais (BGE) pour l'exercice 2025 a été établi sur la base d'un prix de 70 dollars le baril et d'une production estimée à 198 000 barils de pétrole par jour.

Le pétrole représente actuellement environ 90 % des exportations angolaises, 35 % du PIB national et 60 % des recettes fiscales du pays.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.