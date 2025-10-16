Angola: La fin de la guerre a permis la construction de grandes infrastructures sportives - Président de la République

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré mercredi à Luanda que la fin du conflit armé a rendu possible la construction de grandes infrastructures sportives dans plusieurs provinces du pays, notamment des stades de football et des pavillons omnisports.

Dans son message sur l'état de la nation, prononcé à l'occasion de l'ouverture de l'année parlementaire 2025-2026, le Chef de l'État angolais a affirmé que ces avancées ont permis à l'Angola de s'inscrire dans le circuit de l'organisation de grands événements sportifs internationaux.

Il a cité, à titre d'exemple, les Championnats d'Afrique de handball, de basketball, de football, ainsi que le Championnat du monde de hockey.