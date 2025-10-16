Afrique: La CAF annonce les quatre équipes qualifiées pour les barrages pour la Coupe du Monde 2026

Luanda — La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, mardi soir, les quatre équipes qui disputeront les barrages pour la dernière place qualificative pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cette annonce a été faite sur le site web de l'instance dirigeante du football africain, à l'issue des matchs additionnels de la 10e et dernière journée des qualifications pour l'événement mondial, qui se dérouleront du 11 juin au 19 juillet.

Il s'agit des deuxièmes meilleures équipes de chacun des neuf groupes de la phase régulière, notamment le Gabon (25 points), la RDC (22 points), le Cameroun (19 points) et le Nigeria (17 points), selon les critères de la CAF.

Les barrages n'auront lieu que deux fois en novembre : les demi-finales le 13 et la finale le 16, au Royaume du Maroc.

La compétition se déroulera selon un système à élimination directe : les deux équipes les moins bien classées des quatre équipes sélectionnées s'affronteront en demi-finale. Le vainqueur affrontera en finale le vainqueur de l'autre série, composée des deux équipes les mieux classées.

Après ce tournoi, le vainqueur disputera un autre barrage intercontinental aux dates fixées par la FIFA, du 21 au 31 mars 2026, trois mois avant le début de la Coupe du monde.

L'Afrique pourra ainsi décrocher la 10e place de la compétition, qui réunira des représentants de 48 pays, contre 32 lors des éditions précédentes.

Sur le continent, le Cap-Vert, le Maroc, le Ghana, le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire se sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde en tant que les premiers classés de chaque groupe.

Il convient de noter que l'Angola, placé dans le groupe D, a terminé quatrième, sans aucune chance de se qualifier pour la Coupe du monde pour la deuxième fois, après avoir participé à l'édition 2006 en Allemagne.

Avec seulement 12 points, l'équipe nationale a été devancée par le Cap-Vert, qui a terminé premier au classement général avec 23 points, décrochant ainsi son billet pour la Coupe du monde.

Le Cameroun a terminé deuxième du groupe (19 points), la Libye troisième (16), Maurice cinquième (6) et l'Eswatini sixième (3).