Ile Maurice: Fête, bricolages et idées écolos

Mais pourquoi allume-t-on toutes ces lumières ? Divali vient d'une ancienne histoire hindoue. Le roi Rama a combattu le démon Ravana et est enfin rentré chez lui après 14 ans loin de sa famille.

Pour fêter son retour, les habitants ont allumé de petites lampes, appelées diyas, pour éclairer son chemin. Aujourd'hui, ces lumières rappellent que la lumière chasse l'obscurité et que le bien peut toujours triompher sur le mal.

Pendant Divali, tu peux décorer la maison, préparer des gâteaux et des friandises comme les ladoos, les gato patat ou les gato zinzli, et partager ces douceurs avec tes voisins et tes amis. Et le plus chouette, c'est que tu peux fêter Divali, tout en protégeant la planète. N'oublie pas : demande toujours à un adulte de t'accompagner, surtout pour manipuler des lampes, des bougies ou des ciseaux.

Voici quelques idées pour célébrer Divali de manière amusante et écologique :

Fabrique tes diyas

Avec de petits pots en terre ou des moitiés de noix de coco, un peu d'huile et une mèche, tu peux créer tes propres lampes. Un adulte pourra t'aider à les allumer.

Transforme des bocaux en lanternes

Peins-les, colle du papier coloré ou du papier journal pour un effet recyclé, et mets une bougie LED dedans. C'est joli et sûr. Fais-le avec l'aide d'un adulte.

Décore avec du matériel recyclé

Cartons, rouleaux de papier, boîtes vides ou capsules peuvent devenir des étoiles, des fleurs ou des flammes à accrocher partout dans la maison.

Fabrique des sacs à gâteaux écolos

Tu peux utiliser du papier journal, du papier kraft ou des chutes de papier coloré pour préparer des petits sacs où mettre tes friandises. Avec un peu de ficelle ou de ruban, tu crées un joli emballage recyclable que tu peux offrir à tes amis et à ta famille.

Fais un rangoli naturel

Réalise ton dessin à l'entrée de la maison avec des fleurs, des feuilles ou des graines, au lieu de poudre colorée. C'est joli et ça respecte la nature.

Utilise des guirlandes solaires

Elles s'allument grâce au soleil et éclairent ta maison sans gaspiller d'électricité.