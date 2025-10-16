Soudan: Le Sous-secrétaire du Ministère des AE rencontre son homologue Somalien

Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Hussein Al-Amin Al-Fadhil, a rencontré Mercredi le Sous-Secrétaire permanent du Ministère des Affaires Etrangères Somalien, M. Hamza Hado, en marge de sa participation à la 19ème réunion des Ministres des Affaires Etrangères des pays non alignés (NAM) qui se tient à Kampala du 14 au 16 Octobre 2025.

Le Sous-secrétaire a informé son homologue Somalien de l'ensemble des développements de la situation au Soudan à la suite des violations commises par la milice terroriste Al-Daglo contre le peuple soudanais, avec le soutien extérieur évident devant le monde entier, soulignant le progrès réalisé par les forces armées et leur cohésion pour repousser et vaincre la milice.

Le Sous-secrétaire a salué le rôle joué par la Somalie pour aider le Soudan à retrouver son activité au sein de l'Union africaine et pour s'y tenir à côté au sein de toutes les instances internationales et régionales.

De son côté, le Sous-secrétaire somalien du Ministère des Affaires étrangères a affirmé la position de son pays soutenant le Soudan dans tous les domaines, soulignant la poursuite des efforts de la République fédérale de Somalie pour restaurer l'activité du Soudan au sein de l'Union africaine.