Madagascar: Éducation et inclusion scientifique - Les jeunes filles à la conquête des sciences et des technologies

À Madagascar, les filières scientifiques restent peu prisées par les jeunes filles, souvent découragées par des stéréotypes ou le manque d'accès aux équipements. Pour inverser cette tendance, l'UNICEF et ses partenaires ont organisé un forum à Vondrozo, où des stands interactifs dédiés aux STEM ont permis aux élèves, notamment aux filles, de découvrir autrement les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. L'objectif étant de déconstruire les idées reçues, susciter des vocations et montrer que la science peut être à la fois ludique, accessible et source de revenus.

Les données récentes montrent que le taux de scolarisation des filles au secondaire demeure faible, avec une forte disparité régionale. Par ailleurs, l'analphabétisme touche encore un nombre significatif d'adolescentes, tandis que les mariages et grossesses précoces, souvent liés à des normes sociales discriminantes, réduisent leurs chances de poursuivre leurs études. « En outre, les filles assument une surcharge importante de tâches domestiques et font face à des stéréotypes de genre qui limitent leurs aspirations, notamment dans les filières scientifiques et techniques », selon Giuliana Serra, Gender Programme Manager UNICEF Madagascar.

Pour répondre à ces enjeux , le ministère de l'Education nationale (MEN) en collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), le ministère de la Jeunesse (MJS), le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), le ministère de la Santé publique, le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) , le Ministère de la Population et des Solidarités (MPS) avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a organisé un Forum d'autonomisation et d'employabilité des filles à Vondrozo dernièrement.

Sciences

Des ateliers interactifs, ludiques et adaptés au contexte local ont été organisés afin de susciter l'intérêt des adolescentes pour les disciplines STEM (Sciences, Technologies, Ingénieries et Mathématiques). L'une des problématiques majeures dans le système éducatif malgache reste la sous-représentation des filles dans les filières scientifiques, largement dominées par les séries littéraires. Les jeunes filles de Vondrozo ont pu ainsi découvrir, expérimenter et se réconcilier avec les matières scientifiques souvent jugées trop complexes ou réservées aux garçons.

L'objectif : démystifier les sciences dès le plus jeune âge, encourager les vocations féminines et montrer que les matières scientifiques sont non seulement accessibles, mais aussi utiles au quotidien et sources potentielles de revenus. « À l'école, les élèves apprennent des notions comme la poussée d'Archimède ou la densité, mais l'application concrète les déroute. Ici, nous avons utilisé de l'eau, de l'eau salée et un oeuf pour illustrer la densité, en observant dans quel liquide l'oeuf flotte », explique Denis Ravoavy, coordonnateur adjoint du programme GLOBE à Madagascar. Autre expérience marquante : la démonstration d'un volcan miniature à partir de vinaigre et de bicarbonate, simulant une réaction chimique produisant du dioxyde de carbone.

Expérimentation

Les mathématiques ont aussi été abordées sous un angle ludique : « Beaucoup d'enfants paniquent à l'idée de faire des maths. Nous avons donc utilisé des jeux pour leur montrer que les mathématiques reposent sur la logique et le raisonnement », souligne-t-il. Cette approche pratique et inclusive compense en partie le manque d'infrastructures : de nombreuses écoles malgaches ne disposent pas de laboratoires pour l'expérimentation scientifique.

Le stand a aussi permis de valoriser l'entrepreneuriat scientifique, avec la fabrication artisanale de savon ou de filtres à eau à partir de matériaux locaux, prouvant que la science peut rimer avec autonomie économique. L'enthousiasme des jeunes filles face à ces démonstrations laisse entrevoir un avenir plus inclusif pour les filières scientifiques à Madagascar.

Des femmes modèles pour inspirer les vocations

L'un des temps forts du forum dédié aux jeunes filles fut sans conteste la thématique des « rôles modèles ». Près de 200 participantes ont eu l'opportunité d'échanger avec des femmes issues de divers horizons : enseignantes, médecins, entrepreneures... pour partager leur parcours et leurs expériences. Ces rencontres visaient à offrir aux jeunes filles des exemples concrets de réussite, à même de nourrir leur ambition et de renforcer leur confiance en elles.

À travers des témoignages poignants, ces femmes inspirantes ont raconté les défis qu'elles ont surmontés, les choix qu'elles ont faits, et les leçons qu'elles ont tirées de leur cheminement personnel et professionnel. L'objectif : encourager l'autonomisation des jeunes filles et les inciter à jouer un rôle actif dans le développement de leur communauté et du pays.

Autonomisation

Parmi les intervenantes, Lalanirina qui a partagé son parcours avant d'entrer dans la scène politique. « J'ai étudié, mais je n'ai pas pu poursuivre jusqu'à l'université. Pendant plusieurs années, j'ai vendu du café, des friperies, et collecté des produits agricoles. Puis, j'ai fondé une association et me suis engagée en politique, tout en étant fonctionnaire », a-t-elle confié.

Ces récits ont eu un impact profond sur les participantes. Nombre d'entre elles ont exprimé leur volonté de s'investir davantage dans leur avenir. Marie Raharimalala, l'une des bénéficiaires, témoigne : « J'ai appris énormément grâce aux rôles modèles, notamment comment économiser et gérer mon argent. Mon rêve est d'élever des poules et de fournir le district de Vondrozo. ». Ce forum a ainsi permis de semer les graines de l'ambition et de l'autonomie chez une nouvelle génération de jeunes filles, prêtes à tracer leur propre voie.