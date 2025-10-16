Sénégal: BRVM - La capitalisation du marché des actions franchit les 13 000 milliards de FCFA ce 15 octobre 2025.

Pour la première fois de son histoire, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a franchi le cap des 13 000 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 15 octobre 2025.

Cette capitalisation a en effet atteint 13 014,667 milliards FCFA contre 12 834,377 milliards FCFA la veille, soit un accroissement de 180,29 milliards. En moins 10 mois d'intervalle, cette capitalisation s'est accrue de près de 3 000 milliards FCFA, puisqu'elle est passée de 10 058,833 milliards FCFA le vendredi 13 décembre 2024 à 13 014,667 milliards FCFA (+2 955,834 milliards).

Et en moins de quatre mois c'est-à-dire entre le 26 juin 2025 où elle s'établissait à 12 036,052 milliards de FCFA et ce 15 octobre 2025, la capitalisation du marché des actions a enregistré une augmentation de 978,615 milliards. C'est dire le potentiel encore inexploité de la BRVM qui n'a pas chipé sa cinquième place de Bourse du continent africain.

La performance réalisée ce 15 octobre 2025 découle de la forte hausse des indices notamment le BRVM composite qui a gagné 1,40% à 337,55 points contre 332,88 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 1,38% à 167,02 points contre 164,75 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre la plus forte hausse avec 2,43% à 142,00 points contre 138,63 points précédemment.

La capitalisation du marché des obligations se situe à 10 965,249 milliards FCFA contre 10 969,024 milliards FCFA, soit une baisse de 3,775 milliards.

Concernant la valeur totale des transactions, elle demeure toujours au-dessus du milliard de FCFA, passant de 2,238 milliards FCFA la veille à 1,988 milliard FCFA ce mercredi 15 octobre 2025.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 19 185 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 2 665 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 2 110 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,21% à 1 785 FCFA) et VIVO Energy Côte d'Ivoire (plus 7,00% à 1 375 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 1 690 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 2 000 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,25% à 1 190 FCFA), SICABLE Côte d'Ivoire (moins 2,65% à 2 200 FCFA) et BOA Mali (moins 2,19% à 4 250 FCFA).