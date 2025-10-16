Madagascar: Moramanga - Collision mortelle entre une voiture et un tracteur

Un accident de la circulation d'une rare violence a causé une perte en vie humaine mardi, vers 19h15, sur la Route Nationale 2, dans le secteur d'Antsampazana, fokontany Andranokobaka, dans le district de Moramanga.

Selon les premières constatations effectuées par les agents du commissariat de Sécurité publique de Moramanga, un véhicule de type Peugeot 206 aurait tenté un dépassement dangereux avant d'entrer en collision avec un engin de type Kubota, circulant en sens inverse.

Le choc a été fatal pour un homme de 26 ans, décédé sur le coup. Quatre autres personnes, âgées de 39, 18, 28 et 30 ans, ont été blessées à des degrés divers. Elles ont été évacuées en urgence vers le Centre hospitalier de référence du district de Moramanga, où elles ont reçu les premiers soins.

Informée du drame, la police s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage. Un rapport de transmission des faits a été adressé au procureur près le tribunal de première instance de Moramanga. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.