Madagascar: Centrale électrique Jirama - Le local de stockage de gasoil proie des flammes

Le pire a été évité dans la nuit de mardi, à Mahajanga. Une citerne de gasoil placée dans la zone de stockage de la société prestataire Henri Fraise a pris feu, vers 22h15, à la centrale thermique de la Jirama à Marolaka. Une explosion a été déjouée de justesse.

Les employés ont dû couper l'alimentation dans toute la ville pour pouvoir réparer l'incident et pour raison de précaution. La ville de Mahajanga était plongée dans le noir total cette nuit.

Les pompiers de la commune de Mahajanga étaient sur place pour maitriser le feu.

L'origine de l'incendie reste un mystère, mais les responsables ont qualifié cet acte de sabotage et de criminel. Ils ont rejeté catégoriquement la théorie d'un court-circuit.

« Les portes de cette zone étaient fermées à cadenas de l'intérieur et l'accès y était règlementé. Les pompiers avaient dû fracasser l'entrée de l'extérieur. Aucune source électrique n'est possible dedans car les techniciens ne font l'appoint qu'à midi. Et de plus, aucune fuite de gasoil n'est envisageable. Le feu était parti de sous la citerne, comme si quelqu'un l'avait provoqué de l'extérieur. La cuve avait alors commencé à surchauffer et si nous n'étions pas intervenus à temps, elle aurait explosé. C'est rare qu'un incendie se produit dans cet endroit », explique un technicien de la Jirama.

La température de la citerne a commencé à monter, les pompiers ont dû la refroidir avec de l'eau du camion-citerne.

Le directeur régional de la Jirama Boeny ainsi que le gouverneur de la région Boeny étaient descendus sur place hier. Ce dernier a annoncé que l'enquête sur cet incendie va débuter.

Le feu a été circoncis quelques heures plus tard. Le courant a été rétabli petit à petit dans les vingt-six fokontany vers 23 heures et jusqu'au petit matin pour certains quartiers.

Les dégâts sont importants, mais il reste encore à les évaluer et les réparations ont déjà commencé, d'après le directeur de la Jirama.