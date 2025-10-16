Ile Maurice: Aurèle André - L'homme qui voulait que Rodrigues respire

Sur les sentiers rocailleux du sud de Rodrigues, les premiers rayons du soleil accrochent les collines, les tortues géantes s'éveillent lentement, et une silhouette se dessine, reconnaissable entre mille : celle d'Aurèle Anquetil André. À 66 ans, barbe blanche et regard clair tourné vers l'horizon, il avance d'un pas mesuré, serein, porté par cette même constance et cette conviction qui guident depuis toujours son engagement pour son île -- une marche empreinte de sagesse et de tendresse pour Rodrigues.

Depuis plus de quinze ans, son nom se confond avec le Trail de Rodrigues, cette épreuve devenue emblématique, bien au-delà des frontières de la petite île autonome. «Au début, c'était juste un pari fou, raconte-t-il. Montrer Rodrigues autrement.» Aujourd'hui, ce pari a pris des allures de manifeste. Le Trail, c'est la nature retrouvée, la sueur partagée, l'économie locale dynamisée. Mais c'est surtout une philosophie de vie, un art d'habiter le monde autrement -- plus lentement, plus justement, plus humainement.

Homme aux multiples casquettes, directeur général du Trail de Rodrigues, manager de la Réserve François Leguat, président de l'Akademi Kreol Rodrige, secrétaire de l'Association du Tourisme Réuni et président de l'Office du Tourisme de Rodrigues, Aurèle incarne une génération d'insulaires qui refusent le fatalisme. Chez lui, la modernité ne s'oppose pas à la nature : elle s'y greffe avec intelligence. Cette citation de Léonard De Vinci résume bien cette atti- tude : «Dans la nature, tout a toujours raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus besoin d'expérience».

Quand la clameur du départ retentit, c'est toute Rodrigues qui respire au rythme des foulées. Le Trail, plus qu'une course, une célébration de l'île et de ses habitants.

Sous sa direction, la Réserve François Leguat, autrefois un projet discret, est devenue un symbole de conservation réussie (avec trois reconnaissances nationales du développement durable en 2022 - argent, 2023 et 2024 Or). Des tortues géantes, menacées de disparition depuis des siècles, y vivent désormais en liberté, tandis que la flore endémique renaît sur des terres jadis stériles.

«Rodrigues, c'est une île qui respire à son rythme», dit-il souvent. Et c'est précisément ce souffle qu'il s'efforce de préserver. Dans un monde où la surconsommation asphyxie les écosystèmes, Aurèle oppose la patience du vivant, la force du collectif et la modestie de l'action durable.

L'organisateur et l'homme

Ceux qui le côtoient dans les préparatifs du Trail savent que son calme est trompeur. Derrière le ton posé se cache un stratège infatigable, un meneur de terrain. «Organiser un Trail ici, c'est chaque année un miracle, confie-t-il. Les moyens sont limités, les défis nombreux. Mais l'énergie des bénévoles, des habitants, c'est ça qui rend tout possible.»

L'édition 2025, la seizième (programmée le dimanche 9 novembre prochain), en est la parfaite illustration. Malgré les contraintes financières et logistiques, les équipes avancent. Les sentiers sont nettoyés, les balises posées, les sourires retrouvés. Aurèle sait qu'au-delà de la course, il s'agit d'un acte collectif de résistance et d'amour pour Rodrigues.

Car le Trail n'est pas qu'un événement sportif. C'est une célébration de l'île, de ses reliefs, de ses habitants. Chaque foulée raconte une histoire -- celle d'un peuple en mouvement, d'une nature qui refuse l'abandon, d'un organisateur qui ne cède jamais.

Un bâtisseur silencieux

Dans un monde saturé de communication, Aurèle a choisi une autre voie : celle du travail bien fait, du leadership discret. Pas de grands discours, mais des résultats concrets.

Sous sa présidence, le tourisme rodriguais a pris un virage plus responsable, valorisant le local et la durabilité. Les visiteurs viennent moins pour «voir» Rodrigues que pour la vivre, dans ce qu'elle a de plus authentique : ses marchés, ses chemins, ses habitants.

Son engagement dépasse les structures qu'il dirige. Il croit à la force du lien humain, au respect du territoire, à la pédagogie par l'exemple. «Ce qu'on fait ici, ce n'est pas juste de l'organisation, dit-il. C'est une transmission.»

L'homme et son île, indissociables

Difficile de savoir où s'arrête Aurèle et où commence Rodrigues. L'un et l'autre se nourrissent, se défendent, se racontent mutuellement. Quand il parle du Trail, ses phrases reviennent toujours au même point : la fierté d'appartenir à une île qui se bat pour rester elle-même.

À travers lui, c'est une vision du monde qui s'esquisse -- celle d'un développement à taille humaine, loin des modèles imposés -, ancrée dans le réel et portée par la conviction que chaque pas, même minuscule, compte.

Aurèle André n'est pas seulement un organisateur, un gestionnaire, un militant. Il est le gardien d'un équilibre fragile, celui entre la nature et l'homme, entre l'effort et la contemplation, entre la modernité et la mémoire.

Et quand, au petit matin, les coureurs s'élancent sur les sentiers du Trail, il se tient en retrait, discret. Un oeil sur la ligne de départ, l'autre sur l'horizon. Comme pour s'assurer que, tant qu'il y aura des pas sur ces chemins, Rodrigues continuera de respirer.

******

En chiffres

+1224 coureurs inscrits en 2025, avec un plafond possible de 1 250 participants

9 nationalités représentées : Maurice, France, Mexique, Afrique du Sud, Madagascar, La Réunion, Pays-Bas, Rodrigues et Belgique

5 distances de courses : 7 km, 16 km, 28 km, 52 km, 75 km

+2000 m : dénivelé maximum sur le 52 km

******

Trail de Rodrigues 2025 : Quand l'île s'ouvre au monde

À Rodrigues, le souffle de l'océan Indien se mêle aux foulées des coureurs. La 16e édition du Trail de Rodrigues, le dimanche 9 novembre prochain, s'annonce déjà comme un rendez-vous incontournable, malgré les défis croissants pour l'organisation. Cette année, l'équipe organisatrice, fidèle à sa passion, a décidé de maintenir le cap : offrir aux participants une expérience sportive et humaine unique, malgré les contraintes logistiques.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 1 224 coureurs inscrits, avec un plafond qui pourrait dépasser les 1 250 participants. Et cette année, le Trail se fait cosmopolite : neuf nationalités représentées, de Maurice à la France, du Mexique à l'Afrique du Sud, en passant par Madagascar, La Réunion, les Pays-Bas, Rodrigues et la Belgique. Une véritable ouverture sur le monde.

Côté compétition, le plateau promet d'être relevé. Sur le 28 km, le Réunionnais Jean-Marie Cadet sera une figure à suivre, tandis que le Français Frédéric Duchemann briguera la victoire sur le 16 km. Sylvaine Cussot de France, autre grosse pointure présente sur le Trail de Rodrigues, participera soit au 28 km, soit au 52 km. Quelques têtes d'affiche ont malheureusement décliné à la dernière minute, mais l'événement reste fort de ses grands noms.

Cette édition marque également un tournant côté organisation : le chrono-métrage est désormais confié à Sports Events Mauritius, dirigée par Vanessa Julienne, ancienne de ROAG. Le choix d'un nouveau prestataire s'imposait, le budget ne permettant plus de travailler avec l'ancienne équipe.

Le thème de l'édition 2025 est révélateur de l'ambition de l'événement : «Le Trail de Rodrigues, Ouverture sur le Monde». Une invitation à partager l'énergie de l'île, le plaisir de courir et l'esprit de convivialité avec le monde entier. À noter la participation des traileurs rodriguais sous la direction d'Elvino Pierre-Louis, au sein de l'équipe de Maurice au championnat du monde qui s'est tenu en Espagne en septembre 2025 - une grande fierté pour Rodrigues et une belle ouverture au monde...

******

Les partenaires du Trail de Rodrigues 2025 : Crystal, partenaire privilégié

Partenaire fidèle depuis plusieurs années, Crystal reste le sponsors privilégié du Trail de Rodrigues. Son engagement constant aux côtés de l'organisation illustre la volonté commune de promouvoir un sport durable, une île authentique et une communauté soudée autour des valeurs de respect et de dépassement de soi.

Le Trail de Rodrigues 2025 bénéficie également du soutien de nombreux acteurs institutionnels et privés : Rodrigues Regional Assembly, Francois Leguat Ltd, Rodrigues Tourism Office, Feu Rouge, Airport of Rodrigues Ltd, Cotton Bay, Atol, Gîte Tropical, Auberge Les Filaos, Rod Fishing Club, Association Tourisme Réuni (ATR), MBC, L'Express, C Rodrigues, Constance Tekoma, RodClean, Polytechnics Mauritius, Fellowship First Aiders, Koze Rodriguais, Run Sport, Sports Together, Sports Events, Air Mauritius, Hello Rodrigues et 2000 Tours.

Grâce à ces partenaires, le Trail continue de grandir tout en restant fidèle à son esprit d'origine : mettre en valeur Rodrigues, préserver sa nature et offrir une expérience sportive et humaine unique.

******

Quelques rendez-vous à retenir :

🔴 Conférence de presse : Vendredi 7 novembre à 14 heures, Hôtel C Rodrigues, Mourouk

🔴 Remise des dossards : Vendredi 7 et Samedi 8 novembre, 8 h 00 à 13 h 00, Centre de Loisirs Ruy Karl Allas, Mon Plaisir

🔴 Briefing 28 km et 52 km : Samedi 8 novembre à 13 h 15, Centre de Loisirs Ruy Karl Allas, Mon Plaisir

******

Programme des courses (dimanche 9 novembre)

Trail Départ Lieu de départ Arrivée Distance Dénivelé +

Trail Hibou 02 h 30 Réserve F. Leguat Réserve F. Leguat 75 km +1 100 m

Trail Perroquet 05 h 00 Anse Ali Réserve F. Leguat 52 km +2 000 m

Trail Solitaire 07 h 00 Pointe L'Herbe Réserve F. Leguat 28 km +910 m

Trail Gecko 08 h 00 Baie du Nord Réserve F. Leguat 16 km +393 m

Trail Tortue 09 h 30 La Ferme Réserve F. Leguat 7 km +110 m