Ile Maurice: Meurtre de Laeticia Danaa Malabar - «Souvan li ti pe bat li»

Le corps sans vie de Laeticia Danaa Malabar, âgée de 25 ans, a été retrouvé hier matin dans une maison abandonnée à Curepipe. Cette découverte met fin à plusieurs jours d'angoisse pour sa famille, qui la recherchait activement depuis sa disparition dimanche dernier. Son époux, JeanLuc Brandon Malabar, âgé de 31 ans et habitant Beau-Vallon, a été arrêté par les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) d'Eau-Coulée.

Interpellé tôt ce mercredi matin, le suspect est passé aux aveux. Il a reconnu avoir poignardé la jeune femme avant de laisser son corps dans une maison abandonnée à proximité du Curepipe College. Il a été conduit sur place, où la découverte macabre a été constatée. Brandon Malabar, tiktokeur, a comparu en cour sous une charge provisoire de meurtre. La police s'est opposée à sa remise en liberté et il a été reconduit en cellule.

Le couple était ensemble depuis un peu plus de six ans. La famille était contre cette relation. Ils avaient deux enfants âgés de 5 ans et 3 ans. «Souvan li ti pe bat li. Kan finn dimann li ki'nn ariv tifi-la, li dir li pa kone», confie l'oncle de la jeune femme. La mère de Laeticia, quant à elle, est sous le choc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La jeune femme avait été vue pour la dernière fois dimanche matin, alors qu'elle se trouvait chez sa mère à Eau-Coulée en compagnie de son mari et de leurs enfants. Le couple s'était présenté au domicile de la quadragénaire et était en plein milieu d'une discussion houleuse. La dispute conjugale a continué jusqu'à ce que le couple quitte les lieux vers 9 h 50.

Durant la journée de dimanche, la mère de Laeticia a tenté à plusieurs reprises de la joindre au téléphone. Ne parvenant plus à la contacter durant tout le week-end et se doutant que quelque chose de grave s'était produit, Vanessa Juhel, 44 ans, cuisinière résidant à Eau-Coulée, a décidé de se rendre au poste de police de la localité mardi à 10 h 50 pour signaler sa disparition. Dans sa déposition, elle a expliqué que Laeticia n'avait plus donné signe de vie depuis dimanche matin, jour où elle était repartie avec son époux. Elle a également raconté que ce dernier aurait tenu des propos troublants lorsqu'elle a tenté d'obtenir des explications.

«Kan mama Laeticia inn koumans poz li kestion, li dir li pa kone kot li ete.» Cependant, la mère de Laeticia avance avoir retrouvé la pièce d'identité de sa fille et ses vêtements à la poubelle, son téléphone avait également été retrouvé écrasé, nous raconte une proche de la victime. «Nou ti fini kone ki'nn ariv kitsoz grav. Ena dimounn finn trouv li pe bat Laeticia. Nou ti pe doute ki li'nn bat li ek li'nn pran li, li'nn al kit li kit plas.»

Les proches de Laeticia avaient entrepris des recherches dès dimanche, sillonnant les environs de Beau-Vallon et d'Eau-Coulée, allant jusqu'à Mare-Tabac, où ils avaient reçu des renseignements sur la présence du trentenaire, dans l'espoir de retrouver la jeune femme. Leur inquiétude n'a cessé de croître jusqu'à ce que la police fasse la découverte macabre du corps dans une maison abandonnée de la région.

Violences répétées

Dans le voisinage de BeauVallon, les témoignages dressent le portrait d'un couple souvent en conflit. «Souvan li ti pe trap madam-la, li bate. Personn pa'nn oz rant ladan. Li ti pe gard fam, li pran tifi miner li promen partou», raconte un voisin. D'autres évoquent l'infidélité présumée du mari, aperçu récemment en compagnie d'une autre femme, comme source principale de leurs disputes. «Sa fam-la ti enn bon fam. Si ou nepli kontan zanfan dimounn, les li ale, ki ou bizin trap li ou bate», ajoute une proche.

Quelques heures avant la découverte du corps, Brandon Malabar avait publié une vidéo sur sa page Facebook, implorant l'aide du public pour retrouver son épouse. «Ed mwa bann kamarad, mo pa pe bien. Mo pa kone kot mo madam ete», disait-il, d'un ton ému. Mais pour ceux qui le connaissent, cette démarche n'était qu'une mise en scène. «Sa garson-la tou kalite vis li ena, li kourer, li zougader, li bat fam, li manter. Ziska li'nn deza met dife dan so lakaz pou dimounn donn li kas. Lor TikTok li fer moral, si ou ekout li lor, ou kav donn li la kominion, me dan lavi reel, li enn vakabon», déplore un habitant.

Une autopsie pratiquée a attribué la cause du décès à une plaie pénétrante au thorax (stab wound of chest). L'arme du crime serait un couteau de cuisine. La CID d'Eau-Coulée poursuit son enquête, tandis que le principal suspect reste en détention pour interrogatoire.