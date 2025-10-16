Ile Maurice: Une «saga» transfrontalière

16 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

🔴 Madagascar sollicite la FCC dans l'affaire Ravatomanga

Le Conseil national de défense de la transition (CNDT) a adressé hier une demande officielle de coopération judiciaire internationale à la Financial Crimes Commission (FCC) de Maurice dans l'affaire visant l'homme d'affaires Maminiaina «Mamy» Ravatomanga.

Dans une lettre signée par le chef d'État par intérim, le colonel Michaël Randrianirina, le CNDT mandate Me Fanirisoa Ernaivo, ancienne magistrate, pour représenter Madagascar dans les démarches visant à geler les avoirs, retracer les flux financiers et obtenir des renseignements bancaires internationaux liés à Ravatomanga et à ses sociétés.

Ce dernier est poursuivi pour corruption à grande échelle, détournement de fonds publics, fraudes fiscales, enrichissement illicite et blanchiment d'argent. Plusieurs dossiers sont visés, dont les «Boeing 777 iraniens», le dossier GEL - Filière Letchi, en lien avec Transparency International Madagascar et des contrats frauduleux à la JIRAMA.

Le magnat, «actuellement recherché, aurait quitté clandestinement le territoire national, cherchant à se soustraire à la justice malgache», affirme le courrier. Il se trouve actuellement à Maurice, où la FCC a déjà émis un report upon departure.

Le CNDT appelle ainsi les autorités mauriciennes et leurs partenaires étrangers à une coopération renforcée, conformément aux standards internationaux du GAFI, pour retrouver et saisir ses avoirs.

