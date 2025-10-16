Afrique de l'Ouest: Sahel - Le nombre des personnes déplacées se multiplie

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), environ quatre millions de personnes sont actuellement déplacées au Sahel, un chiffre sans précédent. L'agence humanitaire tire la sonnette d'alarme face au manque d'assistance apportée à cette population vulnérable.

Le communiqué du HCR souligne l'ampleur de la crise humanitaire, principalement dans les trois pays du Sahel central (Mali, Burkina Faso et Niger), où quatre millions de personnes sont considérées comme déplacées. Ce nombre est en constante augmentation ; elles n'étaient que 2 millions il y a cinq ans.

D'autres chiffres publiés par l'organisation sont tout aussi inquiétants, car les femmes et les enfants représentent 80 % des personnes contraintes au déplacement dans la région. Plus de 14 800 écoles ont fermé leurs portes à la mi-2025, privant 3 millions d'enfants d'accès à l'éducation et à des espaces sûrs, tandis que 900 centres de santé ont également été fermés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les causes principales de ces déplacements sont multiples, d'après le HCR, l'insécurité liée aux groupes armés djihadistes, l'absence de l'État sur une grande partie du territoire et des moyens de subsistance insuffisants. Les besoins humanitaires de la population sont en constante augmentation, alors que les ressources, elles, diminuent. Le HCR indique n'avoir récolté que 32 % des fonds nécessaires pour couvrir ses activités essentielles.

Un signe d'optimisme dans cette crise humanitaire, l'agence onusienne a observé « une forte solidarité » entre communautés, notamment 90 % des personnes déplacées se sentent intégrées dans leurs lieux d'accueil, et la population locales partage généreusement ses terres et ses ressources.